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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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Удар КАБами по Синельниковскому району: из-под завалов извлекли тело женщины

Обстрелы Днепропетровской области войсками РФ 6 мая 2025 года

В Покровской громаде Синельниковского района Днепропетровской области из-под завалов разрушенного дома достали тело 82-летней женщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ОВА, ее жизнь оборвал вчерашний удар КАБами, который вечером совершили россияне.

Еще 8 человек из-за той атаки получили ранения.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ ударила КАБами по Днепропетровщине: ранены 8 человек, поврежден десяток домов.

Автор: 

жертва (301) КАБ (365) Днепропетровская область (3997) Синельниковский район (66) Покровское (1)


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Посольства США і Китаю, як і отого ООН, дивно, чомусь мовчать!?!?
Готуються на побєдобєсіє, до прутіна?
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07.05.2025 11:05 Ответить
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07.05.2025 11:16 Ответить
 
 