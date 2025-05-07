Удар КАБами по Синельниковскому району: из-под завалов извлекли тело женщины

В Покровской громаде Синельниковского района Днепропетровской области из-под завалов разрушенного дома достали тело 82-летней женщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ОВА, ее жизнь оборвал вчерашний удар КАБами, который вечером совершили россияне.

Еще 8 человек из-за той атаки получили ранения.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ ударила КАБами по Днепропетровщине: ранены 8 человек, поврежден десяток домов.