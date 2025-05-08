Россияне атаковали Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области, ранена женщина. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 7 мая российские захватчики КАБами ударили по Новопавловской громаде Синельниковского района. Артиллерией и дронами-камикадзе атаковали Никопольщину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Вечером враг нанес удар КАБами по Новопавловской громаде Синельниковского района. Ранена 72-летняя женщина. Повреждены 4 частных дома и продуктовый магазин", - говорится в сообщении.

Попала российская армия и по Великомихайловской громаде. Применила беспилотник. Побит частный дом. Люди уцелели.

Продолжались атаки на Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией. Агрессор ударил по Никополю и Марганецкой громаде. Повреждения есть на территории предприятия, побито авто. Никто не пострадал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В течение дня оккупанты атаковали дронами и били из артиллерии по Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, произошли пожары. ФОТОрепортаж











