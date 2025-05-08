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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Россияне атаковали Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области, ранена женщина. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 7 мая российские захватчики КАБами ударили по Новопавловской громаде Синельниковского района. Артиллерией и дронами-камикадзе атаковали Никопольщину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Вечером враг нанес удар КАБами по Новопавловской громаде Синельниковского района. Ранена 72-летняя женщина. Повреждены 4 частных дома и продуктовый магазин", - говорится в сообщении.

Попала российская армия и по Великомихайловской громаде. Применила беспилотник. Побит частный дом. Люди уцелели.

Продолжались атаки на Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией. Агрессор ударил по Никополю и Марганецкой громаде. Повреждения есть на территории предприятия, побито авто. Никто не пострадал.

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Днепропетровщина
Днепропетровщина
Днепропетровщина
Днепропетровщина
Днепропетровщина
Днепропетровщина

Автор: 

обстрел (27379) Днепропетровская область (4001) Никопольский район (217) Синельниковский район (69)


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Перемир'я по ху...лу, головне ви по мені на шабаші парадобесія не стріляйте, я же не можу при усіх на валізі сидіти
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08.05.2025 09:01 Ответить
 
 