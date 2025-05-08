Россияне атаковали Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области, ранена женщина. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером 7 мая российские захватчики КАБами ударили по Новопавловской громаде Синельниковского района. Артиллерией и дронами-камикадзе атаковали Никопольщину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
"Вечером враг нанес удар КАБами по Новопавловской громаде Синельниковского района. Ранена 72-летняя женщина. Повреждены 4 частных дома и продуктовый магазин", - говорится в сообщении.
Попала российская армия и по Великомихайловской громаде. Применила беспилотник. Побит частный дом. Люди уцелели.
Продолжались атаки на Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией. Агрессор ударил по Никополю и Марганецкой громаде. Повреждения есть на территории предприятия, побито авто. Никто не пострадал.
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