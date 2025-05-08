Росіяни атакували Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини, поранено жінку. ФОТОрепортаж
Ввечері 7 травня російські загарбники КАБами вдарили по Новопавлівській громаді Синельниківського району. Артилерією та дронами-камікадзе атакували Нікопольщину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ввечері ворог завдав удару КАБами по Новопавлівській громаді Синельниківського району. Поранено 72-річну жінку. Пошкоджені 4 приватні будинки та продуктовий магазин", - йдеться в повідомлення.
Влучила російська армія і по Великомихайлівській громаді. Застосувала безпілотник. Понівечена приватна оселя. Люди вціліли.
Продовжувалися атаки на Нікопольщину дронами-камікадзе та артилерією. Агресор поцілив по Нікополю та Марганецькій громаді. Пошкодження є на території підприємства, побите авто. Ніхто не постраждав.
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