Росіяни атакували Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини, поранено жінку. ФОТОрепортаж

Ввечері 7 травня російські загарбники КАБами вдарили по Новопавлівській громаді Синельниківського району. Артилерією та дронами-камікадзе атакували Нікопольщину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ввечері ворог завдав удару КАБами по Новопавлівській громаді Синельниківського району. Поранено 72-річну жінку. Пошкоджені 4 приватні будинки та продуктовий магазин", - йдеться в повідомлення.

Влучила російська армія і по Великомихайлівській громаді. Застосувала безпілотник. Понівечена приватна оселя. Люди вціліли.

Продовжувалися атаки на Нікопольщину дронами-камікадзе та артилерією. Агресор поцілив по Нікополю та Марганецькій громаді. Пошкодження є на території підприємства, побите авто. Ніхто не постраждав.

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