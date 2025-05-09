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Шмыгаль - Лемми: Россия не соблюдает никакого перемирия. Нужно усилить давление на агрессора. ФОТО

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу во Львове с Государственным секретарем по иностранным делам Великобритании Дэвидом Лемми.

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, они обсудили развитие двустороннего стратегического партнерства, которое предусмотрено столетним соглашением, которое подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

"Благодарны Британии за мощную поддержку во всех сферах", - отмечает Шмыгаль.

Они также коснулись ситуации на фронте.

Шмыгаль и Лемми
Шмыгаль и Лемми
Шмыгаль и Лемми

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль и Каллас обсудили ситуацию на фронте и оборонные нужды

"Несмотря на громкие заявления, Россия не придерживается ни одного перемирия. Враг осуществляет штурмовые действия и обстреливает мирные города. Призываем партнеров усиливать давление на Россию, чтобы принудить ее к 30-дневному прекращению огня.

Действенным инструментом давления на агрессора являются санкции. Поблагодарил за объявление крупнейшего санкционного пакета против теневого флота рф. Ценим также участие в инициативе ERA, которая позволяет направлять средства, обеспеченные доходами от российских активов, на нужды Украины и Вооруженных сил. Великобритания остается нашим надежным союзником", - резюмировал премьер.

Автор: 

Великобритания (4986) Шмыгаль Денис (2710) Лемми Дэвид (52)


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Шольц https://www.radiosvoboda.org/a/news-shots-yes-ssha-dopomoha-********/32810748.html закликав ЄС і США «зробити більше» для допомоги Україні

«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/pavel-fisher-viyskova-dopomoha/33277077.html повинні швидко діяти, не роздумуючи» - чеський сенатор Павел Фішер про підтримку України

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3925374-maemo-robiti-bilse-i-svidse-borrel-zaklikav-posiliti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html Маємо робити більше і швидше: Боррель закликав посилити військову підтримку України

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Україна не програє. Ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою, - Рютте

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09.05.2025 13:38 Ответить
Він в курсі що шмигаль тирить і зраджує?
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09.05.2025 13:39 Ответить
 
 