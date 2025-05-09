Шмыгаль - Лемми: Россия не соблюдает никакого перемирия. Нужно усилить давление на агрессора. ФОТО

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу во Львове с Государственным секретарем по иностранным делам Великобритании Дэвидом Лемми.

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, они обсудили развитие двустороннего стратегического партнерства, которое предусмотрено столетним соглашением, которое подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

"Благодарны Британии за мощную поддержку во всех сферах", - отмечает Шмыгаль.

Они также коснулись ситуации на фронте.







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"Несмотря на громкие заявления, Россия не придерживается ни одного перемирия. Враг осуществляет штурмовые действия и обстреливает мирные города. Призываем партнеров усиливать давление на Россию, чтобы принудить ее к 30-дневному прекращению огня.

Действенным инструментом давления на агрессора являются санкции. Поблагодарил за объявление крупнейшего санкционного пакета против теневого флота рф. Ценим также участие в инициативе ERA, которая позволяет направлять средства, обеспеченные доходами от российских активов, на нужды Украины и Вооруженных сил. Великобритания остается нашим надежным союзником", - резюмировал премьер.