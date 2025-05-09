Шмигаль - Леммі: Росія не дотримується жодного перемир’я. Треба посилити тиск на агресора. ФОТО

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч у Львові з Державним секретарем у закордонних справах Великої Британії Девідом Леммі.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вони обговорили розвиток двостороннього стратегічного партнерства, яке передбачено сторічною угодою, яку підписали президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

"Вдячні Британії за потужну підтримку в усіх сферах", - наголошує Шмигаль.

Вони також торкнулися ситуації на фронті.







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"Попри гучні заяви, росія не дотримується жодного перемирʼя. Ворог здійснює штурмові дії та обстрілює мирні міста. Закликаємо партнерів посилювати тиск на росію, аби примусити її до 30-денного припинення вогню.

Дієвим інструментом тиску на агресора є санкції. Подякував за оголошення найбільшого санкційного пакета проти тіньового флоту рф. Цінуємо також участь в ініціативі ERA, яка дозволяє спрямовувати кошти, забезпечені доходами від російських активів, на потреби України та Збройних сил. Велика Британія залишається нашим надійним союзником", - резюмував прем'єр.