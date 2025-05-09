Шмигаль - Леммі: Росія не дотримується жодного перемир’я. Треба посилити тиск на агресора. ФОТО
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч у Львові з Державним секретарем у закордонних справах Великої Британії Девідом Леммі.
Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, вони обговорили розвиток двостороннього стратегічного партнерства, яке передбачено сторічною угодою, яку підписали президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
"Вдячні Британії за потужну підтримку в усіх сферах", - наголошує Шмигаль.
Вони також торкнулися ситуації на фронті.
"Попри гучні заяви, росія не дотримується жодного перемирʼя. Ворог здійснює штурмові дії та обстрілює мирні міста. Закликаємо партнерів посилювати тиск на росію, аби примусити її до 30-денного припинення вогню.
Дієвим інструментом тиску на агресора є санкції. Подякував за оголошення найбільшого санкційного пакета проти тіньового флоту рф. Цінуємо також участь в ініціативі ERA, яка дозволяє спрямовувати кошти, забезпечені доходами від російських активів, на потреби України та Збройних сил. Велика Британія залишається нашим надійним союзником", - резюмував прем'єр.
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