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Подкуп пограничника за $6000: во Львовской области задержан уклонист, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Во Львовской области правоохранители задержали 25-летнего жителя Львовского района, который пытался дать взятку пограничнику.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Задержан мужчина, который пытался подкупить пограничника во Львовской области

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Как отмечается, за взятку в размере 6 тысяч долларов США мужчина стремился незаконно пересечь государственную границу через пункт пропуска "Угринов".

Пограничник отказался от неправомерной выгоды и сообщил о попытке подкупа соответствующие органы. В результате спецоперации с участием пограничной службы, полиции, оперативников Управления стратегических расследований и под процессуальным руководством Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны, злоумышленника задержали во время передачи 4600 долларов.

Задержан мужчина, который пытался подкупить пограничника во Львовской области
Задержан мужчина, который пытался подкупить пограничника во Львовской области

Мужчине объявлено подозрение по ч. 3 ст. 369 УК Украины - предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также ведется досудебное расследование по ч. 3 ст. 332 УК Украины относительно незаконной переправки лиц через границу, что наказывается до 9 лет заключения.

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Автор: 

взятка (6167) Госпогранслужба (6485) уклонисты (866) Львовская область (2918)


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Топ комментарии
+7
У результаті спецоперації за участі прикордонної служби, поліції, оперативників Управління стратегічних розслідувань і під процесуальним керівництвом Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони

Ви тільки уявіть скільки трутнів...
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09.05.2025 16:13
+6
Виглядає як неповага,ще б гривні приніс.
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09.05.2025 16:04
+4
Просто образив прикордонника цією сумою.
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09.05.2025 16:00
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Правила форума Совет форумчан
Просто образив прикордонника цією сумою.
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09.05.2025 16:00 Ответить
Виглядає як неповага,ще б гривні приніс.
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09.05.2025 16:04 Ответить
Пообіцяв 6000, а дав 4600. Хто би не образився?
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09.05.2025 16:07 Ответить
і де вони гроші беруть..?
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09.05.2025 16:09 Ответить
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09.05.2025 16:17 Ответить
якась тумбочка без дна..
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09.05.2025 16:37 Ответить
У результаті спецоперації за участі прикордонної служби, поліції, оперативників Управління стратегічних розслідувань і під процесуальним керівництвом Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони

Ви тільки уявіть скільки трутнів...
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09.05.2025 16:13 Ответить
Маючи все необхідне,вони не вдарили по скупченню ворогів,вони просто дивились,як ворог святкує,а потім вони вимагають,щоб громадяни віддавали життя,хоча все можна було рішити влучною бавовною по центру прийняття рішень.Цілком зрозуміло,чому люди не хочуть воювати під керівництвом зрадників.
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09.05.2025 16:18 Ответить
Яка неповага, та як він посмів. 6000 тис. зелених то плювок в обличчя бравим прикордонникам які день і ніч ризикують життям і здоров'ям на західних рубежах. Розп'яти ухилянти як мальчіка в трусіках
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09.05.2025 18:17 Ответить
 
 