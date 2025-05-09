Подкуп пограничника за $6000: во Львовской области задержан уклонист, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Во Львовской области правоохранители задержали 25-летнего жителя Львовского района, который пытался дать взятку пограничнику.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, за взятку в размере 6 тысяч долларов США мужчина стремился незаконно пересечь государственную границу через пункт пропуска "Угринов".

Пограничник отказался от неправомерной выгоды и сообщил о попытке подкупа соответствующие органы. В результате спецоперации с участием пограничной службы, полиции, оперативников Управления стратегических расследований и под процессуальным руководством Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны, злоумышленника задержали во время передачи 4600 долларов.





Мужчине объявлено подозрение по ч. 3 ст. 369 УК Украины - предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также ведется досудебное расследование по ч. 3 ст. 332 УК Украины относительно незаконной переправки лиц через границу, что наказывается до 9 лет заключения.

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