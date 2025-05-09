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Підкуп прикордонника за $6000: на Львівщині затримано ухилянта, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

У Львівській області правоохоронці затримали 25-річного мешканця Львівського району, який намагався дати хабар прикордоннику.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Затримано чоловіка, який намагався підкупити прикордонника на Львівщині

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Як зазначається, за хабар у розмірі 6 тисяч доларів США чоловік прагнув незаконно перетнути державний кордон через пункт пропуску "Угринів".

Прикордонник відмовився від неправомірної вигоди та повідомив про спробу підкупу відповідні органи. У результаті спецоперації за участі прикордонної служби, поліції, оперативників Управління стратегічних розслідувань і під процесуальним керівництвом Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, зловмисника затримали під час передачі 4600 доларів.

Затримано чоловіка, який намагався підкупити прикордонника на Львівщині
Затримано чоловіка, який намагався підкупити прикордонника на Львівщині

Чоловікові оголошено підозру за ч. 3 ст. 369 КК України - надання неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також ведеться досудове розслідування за ч. 3 ст. 332 КК України щодо незаконного переправлення осіб через кордон, що карається до 9 років ув'язнення.

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Автор: 

хабар (4713) Держприкордонслужба ДПСУ (6039) ухилянти (935) Львівська область (2441)


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Просто образив прикордонника цією сумою.
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09.05.2025 16:00 Відповісти
Виглядає як неповага,ще б гривні приніс.
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09.05.2025 16:04 Відповісти
Пообіцяв 6000, а дав 4600. Хто би не образився?
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09.05.2025 16:07 Відповісти
і де вони гроші беруть..?
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09.05.2025 16:09 Відповісти
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09.05.2025 16:17 Відповісти
У результаті спецоперації за участі прикордонної служби, поліції, оперативників Управління стратегічних розслідувань і під процесуальним керівництвом Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони

Ви тільки уявіть скільки трутнів...
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09.05.2025 16:13 Відповісти
 
 