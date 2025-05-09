Підкуп прикордонника за $6000: на Львівщині затримано ухилянта, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

У Львівській області правоохоронці затримали 25-річного мешканця Львівського району, який намагався дати хабар прикордоннику.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, за хабар у розмірі 6 тисяч доларів США чоловік прагнув незаконно перетнути державний кордон через пункт пропуску "Угринів".

Прикордонник відмовився від неправомірної вигоди та повідомив про спробу підкупу відповідні органи. У результаті спецоперації за участі прикордонної служби, поліції, оперативників Управління стратегічних розслідувань і під процесуальним керівництвом Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, зловмисника затримали під час передачі 4600 доларів.





Чоловікові оголошено підозру за ч. 3 ст. 369 КК України - надання неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також ведеться досудове розслідування за ч. 3 ст. 332 КК України щодо незаконного переправлення осіб через кордон, що карається до 9 років ув'язнення.

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