"Террористы!": Активисты помешали послу РФ Андрееву в Варшаве возложить цветы к памятнику советским солдатам. ФОТОрепортаж

Украинские и польские активисты с криками "Террористы!" и "окровавленными" телами на земле помешали послу России Сергею Андрееву в сопровождении пророссийских сил возложить венок к монументу советским солдатам в Варшаве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Отмечается, что российский посол прибыл 9 мая на возложение цветов в сопровождении многочисленной охраны и, возложив венок возле памятника, быстро покинул мемориал советским солдатам.

Украинские и польские активисты, завернутые в "окровавленные" белые простыни с детскими игрушками, что символизирует смерть украинских детей от российских ракет, сопровождали поход посла РФ к монументу возгласами "Террористы!".

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Активисты также держали листовки с петицией к польским властям с требованием признать посла России в Польше персоной нон-грата.

По данным СМИ, возложение цветов пророссийскими силами сопровождалось словесными перепалками и агрессивным поведением с их стороны в отношении активистов.

Кроме того, они апеллировали к местной полиции, что активисты якобы не дают им спокойно подойти к памятнику и возложить цветы. Агрессивные люди с российскими флагами и георгиевскими лентами пытались силой оттягивать активистов, препятствовали работе СМИ, добавляет издание.

За соблюдением правопорядка наблюдала польская полиция, которая разнимала стычки, которые иногда возникали между проукраинскими и пророссийскими активистами.

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