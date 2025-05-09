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Новости Фото 9 мая в России
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"Террористы!": Активисты помешали послу РФ Андрееву в Варшаве возложить цветы к памятнику советским солдатам. ФОТОрепортаж

Украинские и польские активисты с криками "Террористы!" и "окровавленными" телами на земле помешали послу России Сергею Андрееву в сопровождении пророссийских сил возложить венок к монументу советским солдатам в Варшаве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Отмечается, что российский посол прибыл 9 мая на возложение цветов в сопровождении многочисленной охраны и, возложив венок возле памятника, быстро покинул мемориал советским солдатам.

Украинские и польские активисты, завернутые в "окровавленные" белые простыни с детскими игрушками, что символизирует смерть украинских детей от российских ракет, сопровождали поход посла РФ к монументу возгласами "Террористы!".

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Посол РФ в Польше пришел с цветами к пам'ятника радянським солдатам

Активисты также держали листовки с петицией к польским властям с требованием признать посла России в Польше персоной нон-грата.

По данным СМИ, возложение цветов пророссийскими силами сопровождалось словесными перепалками и агрессивным поведением с их стороны в отношении активистов.

Посол РФ в Польше пришел с цветами к пам'ятника радянським солдатам

Кроме того, они апеллировали к местной полиции, что активисты якобы не дают им спокойно подойти к памятнику и возложить цветы. Агрессивные люди с российскими флагами и георгиевскими лентами пытались силой оттягивать активистов, препятствовали работе СМИ, добавляет издание.

За соблюдением правопорядка наблюдала польская полиция, которая разнимала стычки, которые иногда возникали между проукраинскими и пророссийскими активистами.

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Посол РФ в Польше пришел с цветами к пам'ятника радянським солдатам
Посол РФ в Польше пришел с цветами к пам'ятника радянським солдатам
Посол РФ в Польше пришел с цветами к пам'ятника радянським солдатам
Посол РФ в Польше пришел с цветами к пам'ятника радянським солдатам
Посол РФ в Польше пришел с цветами к пам'ятника радянським солдатам
Посол РФ в Польше пришел с цветами к пам'ятника радянським солдатам
Посол РФ в Польше пришел с цветами к пам'ятника радянським солдатам
Посол РФ в Польше пришел с цветами к пам'ятника радянським солдатам

Автор: 

Польша (8441) посол (1804) протест (5858) россия (95725) Варшава (183)


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)(уйлоКассапам (переклад - )(уйлоМ'ясникам) це тільки в радість бачити таке.
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09.05.2025 17:06 Ответить
Щось дітки посла скривлені.
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09.05.2025 17:11 Ответить
лише тому, що ще дітки.
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09.05.2025 18:25 Ответить
Посол, а не посл би ти слідом за рузьким військовим кораблем, якого ти так пестиш, тобто - *****!
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09.05.2025 17:25 Ответить
Тут ще тримають кацапського посла Андрєєва???
Він мав покинути територію Польщі як не лише не з'явився рік тому на виклик МЗС Польщі через порушення кордону.
https://ua.korrespondent.net/world/4673668-posol-rf-ne-ziavyvsia-do-mzs-polschi-cherez-intsydent-z-raketoui Посол РФ не з'явився до МЗС Польщі через інцидент з ракетою
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09.05.2025 17:46 Ответить
Що, *****, поклав квіточки?
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09.05.2025 17:51 Ответить
 
 