"Терористи!": Активісти завадили послу РФ Андрєєву у Варшаві покласти квіти до пам’ятника радянським солдатам. ФОТОрепортаж

Українські та польські активісти з вигуками "Терористи!" та "закривавленими" тілами на землі завадили послу Росії Сергію Андрєєву у супроводі проросійських сил покласти вінок до монумента радянським солдатам у Варшаві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що російський посол прибув 9 травня на покладання квітів у супроводі численної охорони й, поклавши вінок біля пам’ятника, швидко залишив меморіал радянським солдатам.

Українські та польські активісти, загорнуті в "закривавлені" білі простирадла з дитячими іграшками, що символізує смерть українських дітей від російських ракет, супроводжували похід посла РФ до монумента вигуками "терористи!".

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Активісти також тримали листівки з петицією до польської влади з вимогою визнати посла Росії в Польщі персоною нон-грата.

За даними ЗМІ, покладання квітів проросійськими силами супроводжувалося словесними перепалками та агресивною поведінкою з їхнього боку щодо активістів.

Крім того, вони апелювали до місцевої поліції, що активісти нібито не дають їм спокійно підійти до пам’ятника і покласти квіти. Агресивні люди з російськими прапорами та георгіївськими стрічками намагалися силою відтягувати активістів, перешкоджали роботі ЗМІ, додає видання.

За дотриманням правопорядку спостерігала польська поліція, яка розбороняла сутички, які подекуди виникали між проукраїнськими й проросійськими активістами.

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