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Новини Фото 9 травня у Росії
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"Терористи!": Активісти завадили послу РФ Андрєєву у Варшаві покласти квіти до пам’ятника радянським солдатам. ФОТОрепортаж

Українські та польські активісти з вигуками "Терористи!" та "закривавленими" тілами на землі завадили послу Росії Сергію Андрєєву у супроводі проросійських сил покласти вінок до монумента радянським солдатам у Варшаві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

Зазначається, що російський посол прибув 9 травня на покладання квітів у супроводі численної охорони й, поклавши вінок біля пам’ятника, швидко залишив меморіал радянським солдатам. 

Українські та польські активісти, загорнуті в "закривавлені" білі простирадла з дитячими іграшками, що символізує смерть українських дітей від російських ракет, супроводжували похід посла РФ до монумента вигуками "терористи!".

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Посол РФ у Польщі прийшов з квітами до пам'ятника радянським солдатам

Активісти також тримали листівки з петицією до польської влади з вимогою визнати посла Росії в Польщі персоною нон-грата.

За даними ЗМІ, покладання квітів проросійськими силами супроводжувалося словесними перепалками та агресивною поведінкою з їхнього боку щодо активістів.

Посол РФ у Польщі прийшов з квітами до пам'ятника радянським солдатам

Крім того, вони апелювали до місцевої поліції, що активісти нібито не дають їм спокійно підійти до пам’ятника і покласти квіти. Агресивні люди з російськими прапорами та георгіївськими стрічками намагалися силою відтягувати активістів, перешкоджали роботі ЗМІ, додає видання. 

За дотриманням правопорядку спостерігала польська поліція, яка розбороняла сутички, які подекуди виникали між проукраїнськими й проросійськими активістами.

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Посол РФ у Польщі прийшов з квітами до пам'ятника радянським солдатам
Посол РФ у Польщі прийшов з квітами до пам'ятника радянським солдатам
Посол РФ у Польщі прийшов з квітами до пам'ятника радянським солдатам
Посол РФ у Польщі прийшов з квітами до пам'ятника радянським солдатам
Посол РФ у Польщі прийшов з квітами до пам'ятника радянським солдатам
Посол РФ у Польщі прийшов з квітами до пам'ятника радянським солдатам
Посол РФ у Польщі прийшов з квітами до пам'ятника радянським солдатам
Посол РФ у Польщі прийшов з квітами до пам'ятника радянським солдатам

Автор: 

Польща (8540) посол (1105) протест (2398) росія (65442) Варшава (190)


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)(уйлоКассапам (переклад - )(уйлоМ'ясникам) це тільки в радість бачити таке.
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09.05.2025 17:06 Відповісти
Щось дітки посла скривлені.
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09.05.2025 17:11 Відповісти
Посол, а не посл би ти слідом за рузьким військовим кораблем, якого ти так пестиш, тобто - *****!
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09.05.2025 17:25 Відповісти
Тут ще тримають кацапського посла Андрєєва???
Він мав покинути територію Польщі як не лише не з'явився рік тому на виклик МЗС Польщі через порушення кордону.
https://ua.korrespondent.net/world/4673668-posol-rf-ne-ziavyvsia-do-mzs-polschi-cherez-intsydent-z-raketoui Посол РФ не з'явився до МЗС Польщі через інцидент з ракетою
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09.05.2025 17:46 Відповісти
Що, *****, поклав квіточки?
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09.05.2025 17:51 Відповісти
 
 