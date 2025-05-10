В результате взрыва боеприпаса на Полтавщине погиб мужчина: полиция устанавливает обстоятельства. ФОТО

Утром 10 мая в селе Вербки Кременчугского района Полтавской области в результате взрыва боеприпаса погиб мужчина.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины, информирует Цензор.НЕТ.

10 мая около 04:50 часов в полицию поступило сообщение о взрыве в селе Вербки. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства.

По предварительной информации следствия, на территории частного домовладения, вероятно, взорвался боеприпас, в результате чего погиб местный житель 1992 года рождения.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалист. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

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