В результате взрыва боеприпаса на Полтавщине погиб мужчина: полиция устанавливает обстоятельства. ФОТО
Утром 10 мая в селе Вербки Кременчугского района Полтавской области в результате взрыва боеприпаса погиб мужчина.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины, информирует Цензор.НЕТ.
10 мая около 04:50 часов в полицию поступило сообщение о взрыве в селе Вербки. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства.
По предварительной информации следствия, на территории частного домовладения, вероятно, взорвался боеприпас, в результате чего погиб местный житель 1992 года рождения.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалист. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
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