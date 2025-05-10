Унаслідок вибуху боєприпасу на Полтавщині загинув чоловік: поліція встановлює обставини. ФОТО

Уранці 10 травня у селі Вербки Кременчуцького району Полтавської області внаслідок вибуху боєприпасу загинув чоловік.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини, інформує Цензор.НЕТ.

10 травня близько 04:50 години до поліції надійшло повідомлення про вибух у селі Вербки. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини.

За попередньою інформацією слідства, на території приватного домоволодіння, ймовірно, вибухнув боєприпас, унаслідок чого загинув місцевий мешканець 1992 року народження.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналіст. Правоохоронці встановлюють причини та обставини події.

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