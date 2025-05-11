Оккупанты атаковали дронами Харьковскую область: трое раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

Днем воскресенья, 11 мая, российские захватчики атаковали дронами населенные пункты Ивашки и Барановка Харьковской области. В результате вражеских атак пострадали три человека.

Об этом в телеграм сообщила Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

"Зафиксировано попадание вражеских FPV-дронов по Золочевской громаде Богодуховского района. В результате удара беспилотника, нанесенного около 12:30 по селу Ивашки, ранен 54-летний мужчина. В состоянии средней тяжести он госпитализирован", - рассказали в ведомстве.

Кроме этого, в 16:00 российские захватчики попали дроном по автомобилю в селе Барановка. Транспортное средство подверглось повреждениям, ранены супруги - 53-летний мужчина и женщина 54 лет. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Также ориентировочно с 9:55 до 10:30 враг нанес удары FPV-дронами по Купянску и населенному пункту Стецковка. В населенных пунктах повреждены домовладения.

По информации прокуратуры, всего на Харьковщине из-за вражеских атак 11 мая пострадали пятеро мирных жителей.

Напомним, ранее сообщалось, что 11 мая российские захватчики нанесли удар управляемой авиационной бомбой по жилому сектору села Садовод Великобурлукской громады Купянского района Харьковской области. В результате обстрела две женщины получили острую реакцию на стресс.

