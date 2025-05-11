УКР
Окупанти атакували дронами Харківщину: троє поранених. ФОТОрепортаж

Вдень неділі, 11 травня, російські загарбники атакували дронами населені пункти Івашки та Баранівка Харківської області. Внаслідок ворожих атак постраждали три людини.

Про це в телеграм повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано влучання ворожих FPV-дронів по Золочівській громаді Богодухівського району. Внаслідок удару безпілотника, завданого близько 12:30 по селі Івашки, поранено 54-річного чоловіка. У стані середньої тяжкості його ушпиталено", - розповіли у відомстві.

обстріли Харківщини

Крім цього, о о 16:00 російські загарбники влучили дроном по автомобілю в селі Баранівка. Транспортний засіб зазнав пошкоджень, поранено подружжя - 53-річного чоловіка та жінку 54 років. Постраждалим надається медична допомога.

обстріли Харківщини

Також орієнтовно з 9:55 до 10:30 ворог завдав ударів FPV-дронами по Куп’янську та населеному пункту Стецьківка. У населених пунктах пошкоджено домоволодіння.

обстріли Харківщини

За інформацією прокуратури, загалом на Харківщині через ворожі атаки 11 травня постраждали п’ятеро мирних мешканців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 11 травня російські загарбники завдали удару керованою авіаційною бомбою по житловому сектору села Садовод Великобурлуцької громади Куп'янського району Харківської області. Внаслідок обстрілу дві жінки зазнали гострої реакції на стрес.

Дивіться також: Росіяни вдарили КАБом по Куп’янщині: постраждали дві жінки, пошкоджені будинки, сталася пожежа. ФОТОрепортаж

обстріл (30349) Харківська область (1469) Богодухівський район (75) Баранівка (4) Івашки (13)
