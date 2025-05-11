РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7909 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
908 1

Россияне ударили КАБом по Синельниковскому району Днепропетровской области: пострадали два человека. ФОТОРЕПОРТАЖ

В воскресенье, 11 мая, российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по Великомихайловской громаде Синельниковского района Днепропетровской области. Двое мужчин получили ранения.

Об этом в телеграм сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Ранения получили двое мужчин. Один из них в тяжелом состоянии. Рядом с ними медики. Оказывают необходимую помощь. Делают все, чтобы спасти", - рассказал чиновник.

Также из-за вражеского удара разбиты частные дома и авто.

обстрел Днепропетровской области

обстрел Днепропетровской области

обстрел Днепропетровской области

Читайте также: Рашисты атаковали Днепропетровщину: повреждена ферма на Синельниковщине, на Никопольщине под ударом гражданская инфраструктура

Автор: 

обстрел (29023) КАБ (423) Днепропетровская область (4356) Синельниковский район (181)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
парад пройшов? - тепер кацапськi перемирні каби...
показать весь комментарий
11.05.2025 22:11 Ответить
 
 