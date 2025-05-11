Россияне ударили КАБом по Синельниковскому району Днепропетровской области: пострадали два человека. ФОТОРЕПОРТАЖ

В воскресенье, 11 мая, российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по Великомихайловской громаде Синельниковского района Днепропетровской области. Двое мужчин получили ранения.

Об этом в телеграм сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Ранения получили двое мужчин. Один из них в тяжелом состоянии. Рядом с ними медики. Оказывают необходимую помощь. Делают все, чтобы спасти", - рассказал чиновник.

Также из-за вражеского удара разбиты частные дома и авто.

