Россияне ударили КАБом по Синельниковскому району Днепропетровской области: пострадали два человека. ФОТОРЕПОРТАЖ
В воскресенье, 11 мая, российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по Великомихайловской громаде Синельниковского района Днепропетровской области. Двое мужчин получили ранения.
Об этом в телеграм сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"Ранения получили двое мужчин. Один из них в тяжелом состоянии. Рядом с ними медики. Оказывают необходимую помощь. Делают все, чтобы спасти", - рассказал чиновник.
Также из-за вражеского удара разбиты частные дома и авто.
