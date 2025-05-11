Росіяни вдарили КАБом по Синельниківському району Дніпропетровщини: постраждали дві людини. ФОТОрепортаж
У неділю, 11 травня, російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по Великомихайлівській громаді Синельниківщини Дніпропетровської області. Двоє чоловіків зазнали поранень.
Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Поранень дістали двоє чоловіків. Один з них у важкому стані. Поруч з ними медики. Надають необхідну допомогу. Роблять все, щоб врятувати", - розповів чиновник.
Також через ворожий удар потрощені приватні будинки та авто.
