Росіяни вдарили КАБом по Синельниківському району Дніпропетровщини: постраждали дві людини. ФОТОрепортаж

У неділю, 11 травня, російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по Великомихайлівській громаді Синельниківщини Дніпропетровської області. Двоє чоловіків зазнали поранень.

Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Поранень дістали двоє чоловіків. Один з них у важкому стані. Поруч з ними медики. Надають необхідну допомогу. Роблять все, щоб врятувати", - розповів чиновник.

Також через ворожий удар потрощені приватні будинки та авто.

обстріл (30349) КАБ (424) Дніпропетровська область (4142) Синельниківський район (180)
