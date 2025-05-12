Последствия вражеских обстрелов Харьковской области: пять человек получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки под ударами врага находились Изюмский, Богодуховский, Купянский и Харьковский районы. Против мирного населения оккупанты применили управляемые авиабомбы, БпЛА, РСЗО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.
В результате удара вражеского FPV-дрона по селу Ивашки Богодуховского района ранен 54-летний мужчина.
Еще один дрон попал в легковой автомобиль в селе Барановка. В результате удара получили ранения средней тяжести женщина 54 лет и мужчина 53 лет. Все пострадавшие доставлены в больницу.
В Купянском районе из-за попадания ФАБ пострадали две женщины. Повреждены частные и многоэтажные жилые дома, автомобили, гражданская инфраструктура.
