Последствия вражеских обстрелов Харьковской области: пять человек получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки под ударами врага находились Изюмский, Богодуховский, Купянский и Харьковский районы. Против мирного населения оккупанты применили управляемые авиабомбы, БпЛА, РСЗО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

В результате удара вражеского FPV-дрона по селу Ивашки Богодуховского района ранен 54-летний мужчина.

Еще один дрон попал в легковой автомобиль в селе Барановка. В результате удара получили ранения средней тяжести женщина 54 лет и мужчина 53 лет. Все пострадавшие доставлены в больницу.

В Купянском районе из-за попадания ФАБ пострадали две женщины. Повреждены частные и многоэтажные жилые дома, автомобили, гражданская инфраструктура.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Волонтер из Австралии погиб возле Изюма на Харьковщине







