Последствия вражеских обстрелов Харьковской области: пять человек получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки под ударами врага находились Изюмский, Богодуховский, Купянский и Харьковский районы. Против мирного населения оккупанты применили управляемые авиабомбы, БпЛА, РСЗО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

В результате удара вражеского FPV-дрона по селу Ивашки Богодуховского района ранен 54-летний мужчина.

Еще один дрон попал в легковой автомобиль в селе Барановка. В результате удара получили ранения средней тяжести женщина 54 лет и мужчина 53 лет. Все пострадавшие доставлены в больницу.

В Купянском районе из-за попадания ФАБ пострадали две женщины. Повреждены частные и многоэтажные жилые дома, автомобили, гражданская инфраструктура.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Волонтер из Австралии погиб возле Изюма на Харьковщине

Харьковская область

обстрел (29035) Харьковская область (1455) Богодуховский район (77) Купянский район (356) Барановка (4) Ивашки (13)
Ударів у відповідь традиційно не буде. Продовжуємо зберігати комфорт россійських нацистів.
12.05.2025 14:06 Ответить
Це так зване "перемиря" Зеленського як правило по ворогу не можна завдавати ударів ,коли вже дійде що ворог розуміє тільки силу.
12.05.2025 14:39 Ответить
 
 