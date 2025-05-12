Наслідки ворожих обстрілів Харківщини: п’ятеро людей дістали поранення. ФОТОрепортаж

Минулої доби під ударами ворога перебували Ізюмський, Богодухівський, Куп’янський та Харківський райони. Проти мирного населення окупанти застосували керовані авіабомби, БпЛА, РСЗВ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

Внаслідок удару ворожого FPV-дрона по селу Івашки Богодухівського району поранено 54-річного чоловіка.

Ще один дрон поцілив у легковий автомобіль в селі Баранівка. Внаслідок удару дістали поранення середньої тяжкості жінка 54 років та чоловік 53 років. Всі постраждалі доставлені до лікарні.

У Куп’янському районі через влучання ФАБ постраждали дві жінки. Пошкоджені приватні та багатоповерхові житлові будинки, автомобілі, цивільна інфраструктура.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Волонтер з Австралії загинув біля Ізюму на Харківщині







