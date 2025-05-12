Наслідки ворожих обстрілів Харківщини: п’ятеро людей дістали поранення. ФОТОрепортаж
Минулої доби під ударами ворога перебували Ізюмський, Богодухівський, Куп’янський та Харківський райони. Проти мирного населення окупанти застосували керовані авіабомби, БпЛА, РСЗВ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.
Внаслідок удару ворожого FPV-дрона по селу Івашки Богодухівського району поранено 54-річного чоловіка.
Ще один дрон поцілив у легковий автомобіль в селі Баранівка. Внаслідок удару дістали поранення середньої тяжкості жінка 54 років та чоловік 53 років. Всі постраждалі доставлені до лікарні.
У Куп’янському районі через влучання ФАБ постраждали дві жінки. Пошкоджені приватні та багатоповерхові житлові будинки, автомобілі, цивільна інфраструктура.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Jolli Rabbit
показати весь коментар12.05.2025 14:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Володимир Омельянов
показати весь коментар12.05.2025 14:39 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль