Мир до сих пор не получил четкого ответа от России на многочисленные предложения прекратить огонь, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский в видеообращении подчеркнул, что Россия до сих пор не ответила на предложение прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Только что говорил с Президентом Турции Эрдоганом - предметный разговор. Благодарен Президенту за поддержку. Я подтвердил ему готовность к прямым и предметным переговорам с Путиным. Украина всегда поддерживает дипломатию. Я готов быть в Турции. К сожалению, мир до сих пор не получил ясного ответа из России относительно многочисленных предложений прекратить огонь. Российские обстрелы и штурмы продолжаются. Москва весь день молчала о предложении прямой встречи. Очень странное молчание. Все равно надо будет России заканчивать войну, и лучше сделать это раньше. Нет смысла продолжать убийства. Президент Эрдоган выразил полную готовность принять встречу. Важно, что Президент Трамп полностью поддерживает встречу, и мы бы хотели, чтобы он нашел возможность быть в Турции.

Украина не хотела этой войны ни секунды от ее начала. Мы с партнерами вместе заботимся о безопасности, мы вместе готовим надежную основу для установления мира, вместе действуем так, чтобы дипломатия действительно сработала", - подчеркнул Зеленский.

Читайте: Украина готова к прямым переговорам с Путиным, - Зеленский провел разговор с Эрдоганом

Зеленский Владимир (21598) обращение (799) прекращения огня (327)
+16
Роби ракети, досить балаболити. І так ясно, що за чудове свято 9 травня, що ти забезпечив Путіну, ти отримаєшь великий хер.
показать весь комментарий
12.05.2025 21:16
+12
показать весь комментарий
12.05.2025 21:25
+9
Також цей "світ" досі не надав дієвого плану подальших дій, окрім "повоюйте ще, а потім воно якось там буде"
показать весь комментарий
12.05.2025 21:28
Та не хоче пУ зупиняти війну
показать весь комментарий
12.05.2025 21:13
А валодька вже аж бігом здати Україну в Турції хотів поїхати. А ніт вовік нафуй тебе послали. А тебе як лоха розвели з трьох дневним перемирієм.
показать весь комментарий
12.05.2025 21:14
та отримав - зупинення війни тільки після капітуляції України
показать весь комментарий
12.05.2025 21:14
Роби ракети, досить балаболити. І так ясно, що за чудове свято 9 травня, що ти забезпечив Путіну, ти отримаєшь великий хер.
показать весь комментарий
12.05.2025 21:16
Так ракеты уже есть. И аналоги петриота... И ракеты дроны и все что хочешь. Правда только в единственном экземпляре для выставок и видосиков, но это дело другое😎
показать весь комментарий
12.05.2025 22:15
та хоч би снаряди не браковані робили. бо знову поставляють брак.
показать весь комментарий
16.05.2025 20:10
Параша не собирается прекращать огонь.
Янелох не собирается прекращать смотреть в очко }{уйлу "в поисках там мира".
Вывод- лишние на этом свете или параша, или Янелох. Или и то, и другое.
показать весь комментарий
12.05.2025 21:17
пане президенте, читайте по очам
ви ж вмієте
не тільки на раялі
показать весь комментарий
12.05.2025 21:18
Та нічого не буде.
Скільки територій ти ще просереш....
Кацапи вже майже на Дніпропетровщині
показать весь комментарий
12.05.2025 21:18
Світ - світові по великому рахунку пох - Україна не отримала миру
показать весь комментарий
12.05.2025 21:19
Громадяни України також багато відповідей від тебе не отримали Вова!
А запитань до тебе, з кожним днем, все більше і більше.
показать весь комментарий
12.05.2025 21:22
показать весь комментарий
12.05.2025 21:25
Скажіть вже йому хтось що 12й рік війні ...
показать весь комментарий
12.05.2025 21:25
Також цей "світ" досі не надав дієвого плану подальших дій, окрім "повоюйте ще, а потім воно якось там буде"
показать весь комментарий
12.05.2025 21:28
***** третюю мировую готовит.
показать весь комментарий
12.05.2025 21:33
🤣🤣🤣🤣іди вчи уроки
показать весь комментарий
12.05.2025 21:41
показать весь комментарий
12.05.2025 21:40
Розенко Павло-

ПОЗИТИВНІ БЛОГЕРИ

Хронологія одного дня

📍Зеленський не їде в Стамбул без припинення вогню: який потужний лідер, що не піде на жодні хотєлкі путіна

☝️Через 3 години

📍Зеленський поїде в Стамбул навіть без припинення вогню: який потужний у нас лідер, який переграв путіна
🤣
показать весь комментарий
12.05.2025 21:47
Про що він, віслоухий, меле ? Який світ у ***** ? У нього на шиї 1.5 млн дармоїдів. Вони на Донбасі голодують, воду з калюж п'ють. Техніку якось знайдуть, у корейців виманять. А де бабло для 1.5 млн взяти ? Краще тих дармоїдів у чорнозем України закопати, ніж платити стаду, яке під час перемир'я з'їдять все, що рухається. Півроку ще можна якось дурити бовдурів, обіцяти. А потім ... бунт. Цар не настоящий! Це Трамп та наш Віслюк на щось сподіваються. А ***** точно все розрахував. Доки війна - бунта не буде. ЯКОСЬ ТАК.
показать весь комментарий
12.05.2025 21:48
Світ досі не отримав відповіді з росії і що світ зробив, як відреагував ?
показать весь комментарий
12.05.2025 21:59
Сегодня завтра будет ответ орешником и баллистикой как обычно по Киеву. Интересно европка это осудит или потужно возмутиться? Ждем пекельных санкций против ********* и кучи видосиков
показать весь комментарий
12.05.2025 22:12
Не для усіх: у Раді пояснили, чому на Зеленського не діє указ про заборону на переговори з Путіним

Глава зовнішньополітичного комітету Верховної Ради народний депутат Олександр Мережко пояснив, що президент України Володимир Зеленський може вести перемовини про мир з очільником Кремля Володимиром Путіним. На його думку, це відповідає Конституції та не суперечить указу від 2022 року про заборону контактів з російським президентом.

"Треба керуватися Конституцією України, яка має вищу юридичну силу. Там чітко сказано, що перемовини - це прерогатива президента, це його повноваження. Це конституційна норма. Тому що, за логікою, президент не міг самому собі заборонити своїм указом не вести перемовини з Путіним", - сказав Мережко.

Глава зовнішньополітичного комітету уточнив, кого ж саме обмежує указ, дія якого, з його слів, не поширюється на Зеленського. Мережко пояснив, що таким чином хотіли спинити інших політиків, які намагались контактувати з Кремлем. Нардеп не озвучив імен політиків, яких підозрювали у контактах з Кремлем, а також політичних сил, до яких вони належали чи належать.
показать весь комментарий
12.05.2025 22:20
Відсутність відповіді це також відповідь . Хіба ні?
показать весь комментарий
12.05.2025 22:48
показать весь комментарий
12.05.2025 23:16
А чому тепер постійно військові заводи поставляють на фронт браковані снаряди? Це також робиться для перемоги над ворогом?
показать весь комментарий
13.05.2025 07:57
 
 