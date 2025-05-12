Мир до сих пор не получил четкого ответа от России на многочисленные предложения прекратить огонь, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский в видеообращении подчеркнул, что Россия до сих пор не ответила на предложение прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Только что говорил с Президентом Турции Эрдоганом - предметный разговор. Благодарен Президенту за поддержку. Я подтвердил ему готовность к прямым и предметным переговорам с Путиным. Украина всегда поддерживает дипломатию. Я готов быть в Турции. К сожалению, мир до сих пор не получил ясного ответа из России относительно многочисленных предложений прекратить огонь. Российские обстрелы и штурмы продолжаются. Москва весь день молчала о предложении прямой встречи. Очень странное молчание. Все равно надо будет России заканчивать войну, и лучше сделать это раньше. Нет смысла продолжать убийства. Президент Эрдоган выразил полную готовность принять встречу. Важно, что Президент Трамп полностью поддерживает встречу, и мы бы хотели, чтобы он нашел возможность быть в Турции.

Украина не хотела этой войны ни секунды от ее начала. Мы с партнерами вместе заботимся о безопасности, мы вместе готовим надежную основу для установления мира, вместе действуем так, чтобы дипломатия действительно сработала", - подчеркнул Зеленский.

