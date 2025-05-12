Мир до сих пор не получил четкого ответа от России на многочисленные предложения прекратить огонь, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский в видеообращении подчеркнул, что Россия до сих пор не ответила на предложение прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Только что говорил с Президентом Турции Эрдоганом - предметный разговор. Благодарен Президенту за поддержку. Я подтвердил ему готовность к прямым и предметным переговорам с Путиным. Украина всегда поддерживает дипломатию. Я готов быть в Турции. К сожалению, мир до сих пор не получил ясного ответа из России относительно многочисленных предложений прекратить огонь. Российские обстрелы и штурмы продолжаются. Москва весь день молчала о предложении прямой встречи. Очень странное молчание. Все равно надо будет России заканчивать войну, и лучше сделать это раньше. Нет смысла продолжать убийства. Президент Эрдоган выразил полную готовность принять встречу. Важно, что Президент Трамп полностью поддерживает встречу, и мы бы хотели, чтобы он нашел возможность быть в Турции.
Украина не хотела этой войны ни секунды от ее начала. Мы с партнерами вместе заботимся о безопасности, мы вместе готовим надежную основу для установления мира, вместе действуем так, чтобы дипломатия действительно сработала", - подчеркнул Зеленский.
Глава зовнішньополітичного комітету Верховної Ради народний депутат Олександр Мережко пояснив, що президент України Володимир Зеленський може вести перемовини про мир з очільником Кремля Володимиром Путіним. На його думку, це відповідає Конституції та не суперечить указу від 2022 року про заборону контактів з російським президентом.
"Треба керуватися Конституцією України, яка має вищу юридичну силу. Там чітко сказано, що перемовини - це прерогатива президента, це його повноваження. Це конституційна норма. Тому що, за логікою, президент не міг самому собі заборонити своїм указом не вести перемовини з Путіним", - сказав Мережко.
Глава зовнішньополітичного комітету уточнив, кого ж саме обмежує указ, дія якого, з його слів, не поширюється на Зеленського. Мережко пояснив, що таким чином хотіли спинити інших політиків, які намагались контактувати з Кремлем. Нардеп не озвучив імен політиків, яких підозрювали у контактах з Кремлем, а також політичних сил, до яких вони належали чи належать.