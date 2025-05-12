Світ досі не отримав ясної відповіді з Росії щодо численних пропозицій припинити вогонь, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні наголосив, що Росія досі не відповіла на пропозицію припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Щойно говорив із Президентом Туреччини Ердоганом – предметна розмова. Вдячний Президенту за підтримку. Я підтвердив йому готовність до прямих і предметних перемовин із Путіним. Україна завжди підтримує дипломатію. Я готовий бути в Туреччині. На жаль, світ досі не отримав ясної відповіді з Росії щодо численних пропозицій припинити вогонь. Російські обстріли та штурми продовжуються. Москва увесь день мовчала щодо пропозиції прямої зустрічі. Дуже дивне мовчання. Все одно треба буде Росії закінчувати війну, і краще зробити це раніше. Немає сенсу продовжувати вбивства. Президент Ердоган висловив повну готовність прийняти зустріч. Важливо, що Президент Трамп повністю підтримує зустріч, і ми б хотіли, щоб він знайшов можливість бути в Туреччині.

Україна не хотіла цієї війни жодної секунди від її початку. Ми з партнерами разом дбаємо про безпеку, ми разом готуємо надійну основу для встановлення миру, разом діємо так, щоб дипломатія дійсно спрацювала", - підкреслив Зеленський.

