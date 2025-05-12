Світ досі не отримав ясної відповіді з Росії щодо численних пропозицій припинити вогонь, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський у відеозверненні наголосив, що Росія досі не відповіла на пропозицію припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Щойно говорив із Президентом Туреччини Ердоганом – предметна розмова. Вдячний Президенту за підтримку. Я підтвердив йому готовність до прямих і предметних перемовин із Путіним. Україна завжди підтримує дипломатію. Я готовий бути в Туреччині. На жаль, світ досі не отримав ясної відповіді з Росії щодо численних пропозицій припинити вогонь. Російські обстріли та штурми продовжуються. Москва увесь день мовчала щодо пропозиції прямої зустрічі. Дуже дивне мовчання. Все одно треба буде Росії закінчувати війну, і краще зробити це раніше. Немає сенсу продовжувати вбивства. Президент Ердоган висловив повну готовність прийняти зустріч. Важливо, що Президент Трамп повністю підтримує зустріч, і ми б хотіли, щоб він знайшов можливість бути в Туреччині.
Україна не хотіла цієї війни жодної секунди від її початку. Ми з партнерами разом дбаємо про безпеку, ми разом готуємо надійну основу для встановлення миру, разом діємо так, щоб дипломатія дійсно спрацювала", - підкреслив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Янелох не собирается прекращать смотреть в очко }{уйлу "в поисках там мира".
Вывод- лишние на этом свете или параша, или Янелох. Или и то, и другое.
ви ж вмієте
не тільки на раялі
Скільки територій ти ще просереш....
Кацапи вже майже на Дніпропетровщині
А запитань до тебе, з кожним днем, все більше і більше.
ПОЗИТИВНІ БЛОГЕРИ
Хронологія одного дня
📍Зеленський не їде в Стамбул без припинення вогню: який потужний лідер, що не піде на жодні хотєлкі путіна
☝️Через 3 години
📍Зеленський поїде в Стамбул навіть без припинення вогню: який потужний у нас лідер, який переграв путіна
🤣
Глава зовнішньополітичного комітету Верховної Ради народний депутат Олександр Мережко пояснив, що президент України Володимир Зеленський може вести перемовини про мир з очільником Кремля Володимиром Путіним. На його думку, це відповідає Конституції та не суперечить указу від 2022 року про заборону контактів з російським президентом.
"Треба керуватися Конституцією України, яка має вищу юридичну силу. Там чітко сказано, що перемовини - це прерогатива президента, це його повноваження. Це конституційна норма. Тому що, за логікою, президент не міг самому собі заборонити своїм указом не вести перемовини з Путіним", - сказав Мережко.
Глава зовнішньополітичного комітету уточнив, кого ж саме обмежує указ, дія якого, з його слів, не поширюється на Зеленського. Мережко пояснив, що таким чином хотіли спинити інших політиків, які намагались контактувати з Кремлем. Нардеп не озвучив імен політиків, яких підозрювали у контактах з Кремлем, а також політичних сил, до яких вони належали чи належать.