УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8995 відвідувачів онлайн
Новини Фото Звернення Зеленського
1 826 26

Світ досі не отримав ясної відповіді з Росії щодо численних пропозицій припинити вогонь, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні наголосив, що Росія досі не відповіла на пропозицію припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Щойно говорив із Президентом Туреччини Ердоганом – предметна розмова. Вдячний Президенту за підтримку. Я підтвердив йому готовність до прямих і предметних перемовин із Путіним. Україна завжди підтримує дипломатію. Я готовий бути в Туреччині. На жаль, світ досі не отримав ясної відповіді з Росії щодо численних пропозицій припинити вогонь. Російські обстріли та штурми продовжуються. Москва увесь день мовчала щодо пропозиції прямої зустрічі. Дуже дивне мовчання. Все одно треба буде Росії закінчувати війну, і краще зробити це раніше. Немає сенсу продовжувати вбивства. Президент Ердоган висловив повну готовність прийняти зустріч. Важливо, що Президент Трамп повністю підтримує зустріч, і ми б хотіли, щоб він знайшов можливість бути в Туреччині.

Україна не хотіла цієї війни жодної секунди від її початку. Ми з партнерами разом дбаємо про безпеку, ми разом готуємо надійну основу для встановлення миру, разом діємо так, щоб дипломатія дійсно спрацювала", - підкреслив Зеленський.

Читайте: Україна готова до прямих перемовин із Путіним, - Зеленський провів розмову з Ердоганом

Автор: 

Зеленський Володимир (25133) звернення (655) припинення вогню (328)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Роби ракети, досить балаболити. І так ясно, що за чудове свято 9 травня, що ти забезпечив Путіну, ти отримаєшь великий хер.
показати весь коментар
12.05.2025 21:16 Відповісти
+12
показати весь коментар
12.05.2025 21:25 Відповісти
+9
Також цей "світ" досі не надав дієвого плану подальших дій, окрім "повоюйте ще, а потім воно якось там буде"
показати весь коментар
12.05.2025 21:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та не хоче пУ зупиняти війну
показати весь коментар
12.05.2025 21:13 Відповісти
А валодька вже аж бігом здати Україну в Турції хотів поїхати. А ніт вовік нафуй тебе послали. А тебе як лоха розвели з трьох дневним перемирієм.
показати весь коментар
12.05.2025 21:14 Відповісти
та отримав - зупинення війни тільки після капітуляції України
показати весь коментар
12.05.2025 21:14 Відповісти
Роби ракети, досить балаболити. І так ясно, що за чудове свято 9 травня, що ти забезпечив Путіну, ти отримаєшь великий хер.
показати весь коментар
12.05.2025 21:16 Відповісти
Так ракеты уже есть. И аналоги петриота... И ракеты дроны и все что хочешь. Правда только в единственном экземпляре для выставок и видосиков, но это дело другое😎
показати весь коментар
12.05.2025 22:15 Відповісти
та хоч би снаряди не браковані робили. бо знову поставляють брак.
показати весь коментар
16.05.2025 20:10 Відповісти
Параша не собирается прекращать огонь.
Янелох не собирается прекращать смотреть в очко }{уйлу "в поисках там мира".
Вывод- лишние на этом свете или параша, или Янелох. Или и то, и другое.
показати весь коментар
12.05.2025 21:17 Відповісти
пане президенте, читайте по очам
ви ж вмієте
не тільки на раялі
показати весь коментар
12.05.2025 21:18 Відповісти
Та нічого не буде.
Скільки територій ти ще просереш....
Кацапи вже майже на Дніпропетровщині
показати весь коментар
12.05.2025 21:18 Відповісти
Світ - світові по великому рахунку пох - Україна не отримала миру
показати весь коментар
12.05.2025 21:19 Відповісти
Громадяни України також багато відповідей від тебе не отримали Вова!
А запитань до тебе, з кожним днем, все більше і більше.
показати весь коментар
12.05.2025 21:22 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2025 21:25 Відповісти
Скажіть вже йому хтось що 12й рік війні ...
показати весь коментар
12.05.2025 21:25 Відповісти
Також цей "світ" досі не надав дієвого плану подальших дій, окрім "повоюйте ще, а потім воно якось там буде"
показати весь коментар
12.05.2025 21:28 Відповісти
***** третюю мировую готовит.
показати весь коментар
12.05.2025 21:33 Відповісти
🤣🤣🤣🤣іди вчи уроки
показати весь коментар
12.05.2025 21:41 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2025 21:40 Відповісти
Розенко Павло-

ПОЗИТИВНІ БЛОГЕРИ

Хронологія одного дня

📍Зеленський не їде в Стамбул без припинення вогню: який потужний лідер, що не піде на жодні хотєлкі путіна

☝️Через 3 години

📍Зеленський поїде в Стамбул навіть без припинення вогню: який потужний у нас лідер, який переграв путіна
🤣
показати весь коментар
12.05.2025 21:47 Відповісти
Про що він, віслоухий, меле ? Який світ у ***** ? У нього на шиї 1.5 млн дармоїдів. Вони на Донбасі голодують, воду з калюж п'ють. Техніку якось знайдуть, у корейців виманять. А де бабло для 1.5 млн взяти ? Краще тих дармоїдів у чорнозем України закопати, ніж платити стаду, яке під час перемир'я з'їдять все, що рухається. Півроку ще можна якось дурити бовдурів, обіцяти. А потім ... бунт. Цар не настоящий! Це Трамп та наш Віслюк на щось сподіваються. А ***** точно все розрахував. Доки війна - бунта не буде. ЯКОСЬ ТАК.
показати весь коментар
12.05.2025 21:48 Відповісти
Світ досі не отримав відповіді з росії і що світ зробив, як відреагував ?
показати весь коментар
12.05.2025 21:59 Відповісти
Сегодня завтра будет ответ орешником и баллистикой как обычно по Киеву. Интересно европка это осудит или потужно возмутиться? Ждем пекельных санкций против ********* и кучи видосиков
показати весь коментар
12.05.2025 22:12 Відповісти
Не для усіх: у Раді пояснили, чому на Зеленського не діє указ про заборону на переговори з Путіним

Глава зовнішньополітичного комітету Верховної Ради народний депутат Олександр Мережко пояснив, що президент України Володимир Зеленський може вести перемовини про мир з очільником Кремля Володимиром Путіним. На його думку, це відповідає Конституції та не суперечить указу від 2022 року про заборону контактів з російським президентом.

"Треба керуватися Конституцією України, яка має вищу юридичну силу. Там чітко сказано, що перемовини - це прерогатива президента, це його повноваження. Це конституційна норма. Тому що, за логікою, президент не міг самому собі заборонити своїм указом не вести перемовини з Путіним", - сказав Мережко.

Глава зовнішньополітичного комітету уточнив, кого ж саме обмежує указ, дія якого, з його слів, не поширюється на Зеленського. Мережко пояснив, що таким чином хотіли спинити інших політиків, які намагались контактувати з Кремлем. Нардеп не озвучив імен політиків, яких підозрювали у контактах з Кремлем, а також політичних сил, до яких вони належали чи належать.
показати весь коментар
12.05.2025 22:20 Відповісти
Відсутність відповіді це також відповідь . Хіба ні?
показати весь коментар
12.05.2025 22:48 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2025 23:16 Відповісти
А чому тепер постійно військові заводи поставляють на фронт браковані снаряди? Це також робиться для перемоги над ворогом?
показати весь коментар
13.05.2025 07:57 Відповісти
 
 