Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: ранен ребенок, повреждены дома и гражданская инфраструктура. ФОТОрепортаж
За минувшие сутки, 12 мая, российские захватчики атаковали деоккупированные населенные пункты Херсонского, Бериславского и Каховского районов из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, авиации и БПЛА.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонской области
В Белозерке в результате российского артобстрела пострадала 10-летняя девочка. Из-за прямого попадания снаряда в дом ребенок оказался под завалами. Девочку вытащили из-под обломков конструкций и доставили в больницу. У нее диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, осколочные ранения ног. Снарядами повреждены шесть частных домов, гараж и хозяйственная постройка.
Поселок страдал и от сбросов с БПЛА, поврежден частный дом.
Из реактивных систем залпового огня и дронами типа "FPV" россияне били по Широкой Балке. Получили повреждения по меньшей мере семь домов.
Одрадокаменку российские оккупанты атаковали с вертолета ракетами типа НАР, осуществляли сбросы с дронов и били из минометов.
С вертолета обстреливали и Казацкое Каховского района.
FPV-дронами российские военные ударили по частному дому в Гавриловке и гаражу в Дудчанах.
Артиллерийским огнем повреждены складское помещение агропредприятия в Черешенках, гараж и автомобиль в Антоновке. Также в Антоновке поврежден частный дом из-за сброса с дрона.
В прибрежной зоне Центрального района Херсона военные РФ сбросили взрывчатку с беспилотника на складское помещение, в результате чего возник пожар.
В микрорайоне "Корабел" в результате удара FPV-дроном повреждено почтовое отделение.
В другой части Корабельного района атака БпЛА типа "FPV" привела к повреждениям легкового автомобиля и бензовоза.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.youtube.com/shorts/JmZxroG4F9U