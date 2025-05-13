УКР
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: поранено дитину, пошкоджені будинки та цивільна інфраструктура. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 12 травня, російські загарбники атакували  деокуповані населені пункти Херсонського, Бериславського та Каховського районів з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, авіації та БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Херсонської області

У Білозерці внаслідок російського артобстрілу постраждала 10-річна дівчинка. Через пряме влучання снаряду в будинок дитина опинилася під завалами. Дівчинку витягли з-під уламків конструкцій та доправили до лікарні. У неї діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, уламкові поранення ніг. Снарядами пошкоджено шість приватних будинків, гараж і господарську споруду.

Селище потерпало й від скидів із БпЛА, пошкоджено приватний будинок.

З реактивних систем залпового вогню та дронами типу "FPV" росіяни били по Широкій Балці. Зазнали пошкоджень щонайменше сім будинків.

Одрадокам’янку російські окупанти атакували з гелікоптера ракетами типу НАР, здійснювали скиди з дронів та били з мінометів.

З гелікоптера обстрілювали й Козацьке Каховського району.

FPV-дронами російські військові вдарили по приватному будинку в Гаврилівці та гаражу в Дудчанах.

Артилерійським вогнем пошкоджено складське приміщення агропідприємства в Черешеньках, гараж та автомобіль в Антонівці. Також в Антонівці пошкоджено приватний будинок через скид із дрона.

У прибережній зоні Центрального району Херсону військові РФ скинули вибухівку з безпілотника на складське приміщення, внаслідок чого виникла пожежа.

У мікрорайоні "Корабел" у результаті удару FPV-дроном пошкоджено поштове відділення.

В іншій частині Корабельного району атака БпЛА типу "FPV" призвела до пошкоджень легкового автомобіля та бензовоза.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по будинку в Білозерці: під завалами опинилась 10-річна дівчинка

