1 462 8

Вывозил военнообязанных в Беларусь: перед судом предстанет правоохранитель из Ривненской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Перед судом предстанут милиционер и его сообщник, которые нелегально переправляли военнообязанных мужчин в Беларусь.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд.

"В ноябре 2024 года к правоохранителю обратилось двое знакомых с желанием нелегально выехать в ЕС. Чиновник предложил им переход в Беларусь, ведь считал его более "безопасным". За переправку он запросил 8 тыс. долларов США с каждого. Ему должен был помогать местный житель, который был хорошо знаком с приграничной местностью.

Правоохранитель планировал на собственном авто перевезти "клиентов" из Ривне мимо всех блокпостов в одно из сел недалеко от границы. Далее мужчин до границы должен был перевозить его сообщник, непосредственно переходить в Беларусь мужчины должны были самостоятельно по предоставленным указаниям", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Заработали" $420 тыс. на переправке уклонистов за границу: разоблачена преступная группа на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали 12 декабря 2025 года "на горячем" после получения 8 тыс. долларов США от одного из "клиентов".

Обоим фигурантам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Их обвиняют в организации незаконной переправки лиц через государственную границу, по предварительному сговору группой лиц, повторно, из корыстных мотивов организации (ч. 2 и ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

Также читайте: За $9 тыс. обещал "беспрепятственное" пересечение границы: правоохранитель разоблачен на Буковине, - ГБР. ФОТОрепортаж

Правоохранитель нелегально переправлял мужчин в Беларусь
граница (5329) ГБР (3178) Ровенская область (1271)
Потужні «менегери», під патронатом помічників ригоАНАЛІВ, з ОПУ КМУ ВРУ ГПУ та інших ЦОВВ, прибирають неугодного конкурента??
Мабуть, це ота реформа, чергова!?!
14.05.2025 11:18 Ответить
Тікають на Захід - ше куди не йшло - вже почали на білорусь - скоро до кацапів ломануться
14.05.2025 11:18 Ответить
За 200-300 американських долярів можна і на ТОТ перейти
14.05.2025 11:46 Ответить
Гарно кордон охороняється.
14.05.2025 11:21 Ответить
тільки вбивць Небесної сотні 11 років засудити не можуть !
14.05.2025 11:31 Ответить
Перестаньте називати ментів "правоохоронцями",це дискредитує само поняття "ПРАВО", яке в Україні лише на папері!
14.05.2025 11:48 Ответить
Вивозив тупоголових сцикунів-ідіотів до россійської армії . Це трешняк.
14.05.2025 12:08 Ответить
Дурня якась - іти прямо в лапи ФСБ.
