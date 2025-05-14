Вивозив військовозобов’язаних до Білорусі: перед судом постане правоохоронець із Рівненщини. ФОТОрепортаж

Перед судом постануть правоохоронець та його спільник, які нелегально переправляли військовозобов'язаних чоловіків до Білорусі.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

"У листопаді 2024 року до правоохоронця звернулося двоє знайомих із бажанням нелегально виїхати до ЄС. Посадовець запропонував їм перехід до білорусі, адже вважав його більш "безпечним". За переправлення він запросив 8 тис. доларів США з кожного. Йому мав допомагати місцевий мешканець, який був добре обізнаний з прикордонною місцевістю.

Правоохоронець планував на власному авто перевезти "клієнтів" із Рівного повз усі блокпости до одного із сіл неподалік кордону. Далі чоловіків до кордону мав перевозити його спільник, безпосередньо переходити у білорусь чоловіки мали самостійно за наданими вказівками", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали 12 грудня 2025 року "на гарячому" після одержання 8 тис. доларів США від одного з "клієнтів".

Обом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Їх обвинувачують в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, за попередньою змовою групою осіб, повторно, з корисливих мотивів організації (ч. 2 та ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

