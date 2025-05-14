Минобороны допустило к эксплуатации мобильную мастерскую для беспилотников "Небокрай". ФОТО
Оборонное ведомство Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины мобильные мастерские "Небокрай" отечественного производства. Они предназначены для ремонта и обслуживания беспилотных летательных комплексов и аппаратов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.
"Небокрай" - тактическая мобильная мастерская, предназначенная для выполнения широкого спектра ремонтных, обслуживающих и сборочных работ для беспилотников коптерного типа.
Характеристики мастерской "Небокрай"
Мастерская обустроена в металлическом контейнере, закрепленном на двухместном автомобильном прицепе. Имеет автономные системы отопления, освещения, кондиционирования, вентиляции. Внутри обустроены рабочие места для мастеров с необходимыми стеллажами и контейнерами. Базовая модификация "Небокрай 00" оснащена только самыми простыми инструментами.
В полную комплектацию "Небокрай 01" входит широкий спектр оборудования и специализированных инструментов: зарядная станция, компрессор, импульсный лабораторный блок питания, сварочный аппарат, паяльная станция, оловоотсос, ультразвуковая ванна с функцией дегазации жидкости, 3D-принтер, сушилка для нитей, персональный компьютер, беспроводные сканеры штрих-кода, шлифовально-гравировальные машины, монитор FPV, измеритель мощности радиочастотного сигнала и тому подобное.
Мастерские "Небокрай" весят от 1.5 до 2.5 тонн, благодаря чему их можно транспортировать любыми военными легковыми тактическими автомобилями.
Напоминаем производителям ВВТ, что полезная информация о процедуре кодификации новых образцов вооружения и военной техники находится здесь.
Фото предоставлены производителем
Вони ще не покарані за свої Яворівські злочини!
У генпрокуратурі, чомусь, заклякло про це…??.
Татаров, проявляв неймовірну спритність у 2014 році, щоб арештовувати Майданівців, а тут, якийсь паралічний став…?? Невже йому погрожують??