Минобороны допустило к эксплуатации мобильную мастерскую для беспилотников "Небокрай". ФОТО

Оборонное ведомство Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины мобильные мастерские "Небокрай" отечественного производства. Они предназначены для ремонта и обслуживания беспилотных летательных комплексов и аппаратов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

"Небокрай" - тактическая мобильная мастерская, предназначенная для выполнения широкого спектра ремонтных, обслуживающих и сборочных работ для беспилотников коптерного типа.

Характеристики мастерской "Небокрай"

Мастерская обустроена в металлическом контейнере, закрепленном на двухместном автомобильном прицепе. Имеет автономные системы отопления, освещения, кондиционирования, вентиляции. Внутри обустроены рабочие места для мастеров с необходимыми стеллажами и контейнерами. Базовая модификация "Небокрай 00" оснащена только самыми простыми инструментами.

В полную комплектацию "Небокрай 01" входит широкий спектр оборудования и специализированных инструментов: зарядная станция, компрессор, импульсный лабораторный блок питания, сварочный аппарат, паяльная станция, оловоотсос, ультразвуковая ванна с функцией дегазации жидкости, 3D-принтер, сушилка для нитей, персональный компьютер, беспроводные сканеры штрих-кода, шлифовально-гравировальные машины, монитор FPV, измеритель мощности радиочастотного сигнала и тому подобное.

Мастерские "Небокрай" весят от 1.5 до 2.5 тонн, благодаря чему их можно транспортировать любыми военными легковыми тактическими автомобилями.

Фото предоставлены производителем