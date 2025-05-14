Міноборони допустило до експлуатації мобільну майстерню для безпілотників "Небокрай". ФОТО

Оборонне відомство України кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України мобільні майстерні "Небокрай" вітчизняного виробництва. Вони призначені для ремонту та обслуговування безпілотних літальних комплексів та апаратів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

"Небокрай" – тактична мобільна майстерня, призначена для виконання широкого спектра ремонтних, обслуговувальних та складальних робіт для безпілотників коптерного типу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворожа техніка виявляється за 2 секунди: Міноборони представило DELTA й Avengers на конференції в Лондоні

Характеристики майстерні "Небокрай"

Майстерня облаштована у металевому контейнері, закріпленому на двомісному автомобільному причепі. Має автономні системи опалення, освітлення, кондиціонування, вентиляції. Всередині облаштовані робочі місця для майстрів з необхідними стелажами та контейнерами. Базова модифікація "Небокрай 00" облаштована лише найпростішими інструментами.

До повної комплектації "Небокрай 01" входить ширший спектр обладнання та спеціалізованих інструментів: зарядна станція, компресор, імпульсний лабораторний блок живлення, зварювальний апарат, паяльна станція, олововідсмоктувач, ультразвукова ванна з функцією дегазації рідини, 3D-принтер, сушарка для ниток, персональний комп’ютер, бездротові сканери штрих-коду, шліфувально-гравіювальні машини, монітор FPV, вимірювач потужності радіочастотного сигналу тощо.

Майстерні "Небокрай" важать від 1.5 до 2.5 тонн, завдяки чому їх можна транспортувати будь-якими військовими легковими тактичними автомобілями.

Нагадуємо виробникам ОВТ, що корисна інформація щодо процедури кодифікації нових зразків озброєння та військової техніки знаходиться тут.

Також дивіться: Наземний робот "Спайдер" допущено до експлуатації в ЗСУ, - Міноборони. ФОТО

Фото надані виробником