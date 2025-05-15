Ночью в Полтавской области работала ПВО: обломки БПЛА упали на территорию частного домовладения, произошел пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 15 мая российские беспилотники атаковали Полтавскую область. В регионе работали силы ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Владимир Когут,

В Лубенском районе в результате падения обломков вражеского БпЛА на территорию частного домовладения произошел пожар жилого дома и легкового автомобиля.

Пожар локализован. Также были повреждены здания и сооружения других домохозяйств.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил Когут.

