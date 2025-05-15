РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11364 посетителя онлайн
Новости Фото Атака беспилотников на Полтавщину
841 0

Ночью в Полтавской области работала ПВО: обломки БПЛА упали на территорию частного домовладения, произошел пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 15 мая российские беспилотники атаковали Полтавскую область. В регионе работали силы ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Владимир Когут,

В Лубенском районе в результате падения обломков вражеского БпЛА на территорию частного домовладения произошел пожар жилого дома и легкового автомобиля.

Пожар локализован. Также были повреждены здания и сооружения других домохозяйств.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил Когут.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали Полтавский район беспилотниками, 900 человек без света, - ОВА

Полтавщина
Полтавщина
Полтавщина
Полтавщина

Автор: 

беспилотник (4114) обстрел (29065) Полтавская область (1249) Лубенский район (14)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 