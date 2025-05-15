Ночью в Полтавской области работала ПВО: обломки БПЛА упали на территорию частного домовладения, произошел пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью 15 мая российские беспилотники атаковали Полтавскую область. В регионе работали силы ПВО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Владимир Когут,
В Лубенском районе в результате падения обломков вражеского БпЛА на территорию частного домовладения произошел пожар жилого дома и легкового автомобиля.
Пожар локализован. Также были повреждены здания и сооружения других домохозяйств.
"К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил Когут.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль