Вночі на Полтавщині працювала ППО: уламки БпЛА впали на територію приватного домоволодіння, сталася пожежа. ФОТОрепортаж
Вночі 15 травня російські безпілотники атакували Полтавську область. У регіоні працювали сили ППО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Володимир Когут,
У Лубенському районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА на територію приватного домоволодіння сталася пожежа житлового будинку та легкового автомобіля.
Пожежу локалізовано. Також було пошкоджено будівлі та споруди інших домогосподарств.
"На щастя, обійшлося без постраждалих", - зазначив Когут.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль