Вночі на Полтавщині працювала ППО: уламки БпЛА впали на територію приватного домоволодіння, сталася пожежа. ФОТОрепортаж

Вночі 15 травня російські безпілотники атакували Полтавську область. У регіоні працювали сили ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Володимир Когут,

У Лубенському районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА на територію приватного домоволодіння сталася пожежа житлового будинку та легкового автомобіля.

Пожежу локалізовано. Також було пошкоджено будівлі та споруди інших домогосподарств.

"На щастя, обійшлося без постраждалих", - зазначив Когут.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували Полтавський район безпілотниками, 900 людей без світла, - ОВА







