РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9479 посетителей онлайн
Новости Фото Атака шахедов на Киевщину
2 376 2

РФ атаковала Киевскую область "шахедами": обломки упали в двух районах области. ФОТОрепортаж

Атака шахидов на Киевскую область 15 мая 2025 года

В ночь на 15 мая российские войска атаковали Киевскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", - говорится в сообщении.

Вышгородский район

Вследствие падения сбитых вражеских целей произошел пожар недостроенного частного дома и на территории леса. Возгорания ликвидированы.

Фастовский район

В результате атаки повреждены два частных дома.

В полиции также обнародовали фото последствий вражеской атаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ выпустила 110 "шахедов" по Украине: 62 цели сбиты, 29 БПЛА - локационно потеряны. ИНФОГРАФИКА

Наслідки атаки шахедів на Київщину 15 травня 2025 року
Наслідки атаки шахедів на Київщину 15 травня 2025 року
Наслідки атаки шахедів на Київщину 15 травня 2025 року

Автор: 

Киевская область (4293) обстрел (29084) Шахед (1390) Вышгородский район (23) Фастовский район (35)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Приклад, черговий, для Трампа і Білого будинку в США щодо його слів та справ від ******!
показать весь комментарий
15.05.2025 09:19 Ответить
шановна Чяйка і чим вас це так радує, що Ви лайкнули новину?
показать весь комментарий
15.05.2025 09:26 Ответить
 
 