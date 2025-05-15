РФ атаковала Киевскую область "шахедами": обломки упали в двух районах области. ФОТОрепортаж
В ночь на 15 мая российские войска атаковали Киевскую область ударными беспилотниками.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", - говорится в сообщении.
Вышгородский район
Вследствие падения сбитых вражеских целей произошел пожар недостроенного частного дома и на территории леса. Возгорания ликвидированы.
Фастовский район
В результате атаки повреждены два частных дома.
В полиции также обнародовали фото последствий вражеской атаки.
