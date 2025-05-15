УКР
РФ атакувала Київщину "шахедами": уламки впали у двох районах області. ФОТОрепортаж

У ніч на 15 травня російські війська атакували Київську область ударними безпілотниками.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", - йдеться в повідомленні.

Вишгородський район

Внаслідок падіння збитих ворожих цілей сталася пожежа недобудованого приватного будинку та на території лісу. Загорання ліквідовані.

Фастівський район

Внаслідок атаки пошкоджено два приватних будинки.

У поліції також оприлюднили фото наслідків ворожої атаки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ випустила 110 "шахедів" по Україні: 62 цілі збито, 29 БпЛА - локаційно втрачено. ІНФОГРАФІКА

Наслідки атаки шахедів на Київщину 15 травня 2025 року
Наслідки атаки шахедів на Київщину 15 травня 2025 року
Наслідки атаки шахедів на Київщину 15 травня 2025 року

Автор: 

Київська область (4192) обстріл (30409) Шахед (1397) Вишгородський район (25) Фастівський район (35)
Приклад, черговий, для Трампа і Білого будинку в США щодо його слів та справ від ******!
показати весь коментар
15.05.2025 09:19 Відповісти
шановна Чяйка і чим вас це так радує, що Ви лайкнули новину?
показати весь коментар
15.05.2025 09:26 Відповісти
 
 