РФ атакувала Київщину "шахедами": уламки впали у двох районах області. ФОТОрепортаж
У ніч на 15 травня російські війська атакували Київську область ударними безпілотниками.
Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", - йдеться в повідомленні.
Вишгородський район
Внаслідок падіння збитих ворожих цілей сталася пожежа недобудованого приватного будинку та на території лісу. Загорання ліквідовані.
Фастівський район
Внаслідок атаки пошкоджено два приватних будинки.
У поліції також оприлюднили фото наслідків ворожої атаки.
Oleksandr Valovyi
три - пятнадцать
