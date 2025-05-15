РФ випустила 110 "шахедів" по Україні: 62 цілі збито, 29 БпЛА - локаційно втрачено. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 15 травня російські війська випустили по Україні 110 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотники-імітатори різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово.

"Станом на 08.00 підтверджено збиття 62 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, заході та в центрі країни.



29 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Київщина та Івано-Франківщина.

