РФ випустила 110 "шахедів" по Україні: 62 цілі збито, 29 БпЛА - локаційно втрачено. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 15 травня російські війська випустили по Україні 110 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотники-імітатори різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.
Пуски фіксували із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово.
"Станом на 08.00 підтверджено збиття 62 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, заході та в центрі країни.
29 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Київщина та Івано-Франківщина.
