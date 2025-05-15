УКР
РФ випустила 110 "шахедів" по Україні: 62 цілі збито, 29 БпЛА - локаційно втрачено. ІНФОГРАФІКА

Атака шахедів 15 травня 2025 року. Як відпрацювала ППО

У ніч на 15 травня російські війська випустили по Україні 110 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотники-імітатори різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово.

"Станом на 08.00 підтверджено збиття 62 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, заході та в центрі країни.

29 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Київщина та Івано-Франківщина.

Також читайте: Ворог минулої доби вдарив 500 разів по Запорізькій області: пошкоджено житло, нежитлові будівлі та автомобілі

обстріл (30409) ППО (3475) Повітряні сили (2951)
А Україна випустила 100 потужних відосиків.... Сором....
15.05.2025 09:38 Відповісти
шановна Чяйка і чим вас це так радує, що Ви лайкнули новину?
15.05.2025 09:38 Відповісти
 
 