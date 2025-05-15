РУС
Новости
849 2

РФ выпустила 110 "шахедов" по Украине: 62 цели сбиты, 29 БПЛА - локационно потеряны. ИНФОГРАФИКА

Атака шахидов 15 мая 2025 года. Как отработала ПВО

В ночь на 15 мая российские войска выпустили по Украине 110 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотники-имитаторы различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово.

"По состоянию на 08.00 подтверждено сбивание 62 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, западе и в центре страны.

29 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Вследствие вражеской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Полтавщина, Киевщина и Ивано-Франковщина.

обстрел (29065) ПВО (3030) Воздушные силы (2610)
А Україна випустила 100 потужних відосиків.... Сором....
показать весь комментарий
15.05.2025 09:38 Ответить
шановна Чяйка і чим вас це так радує, що Ви лайкнули новину?
показать весь комментарий
15.05.2025 09:38 Ответить
 
 