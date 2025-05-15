РФ выпустила 110 "шахедов" по Украине: 62 цели сбиты, 29 БПЛА - локационно потеряны. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 15 мая российские войска выпустили по Украине 110 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотники-имитаторы различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово.

"По состоянию на 08.00 подтверждено сбивание 62 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, западе и в центре страны.



29 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Вследствие вражеской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Полтавщина, Киевщина и Ивано-Франковщина.

