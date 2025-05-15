РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9479 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Донетчины
350 0

Сутки в Донецкой области: враг обстрелял 12 населенных пунктов, один человек погиб, еще семеро получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

За сутки россияне 26 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, есть погибший и раненые.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Волновахский район

В результате попадания бомбы "УМПБ Д30-СН" в селе Ялта Волновахского района ранены 2 гражданских лиц, поврежден дом.

Покровский район

В Боково Белозерской громады ранен человек, повреждено предприятие.

По селу Золотой Колодец Россия ударила двумя БПЛА "Герань-2" - один человек получил ранения, повреждены 2 частных дома, гараж, нежилое помещение, 2 автомобиля.

Краматорский район

Торское враг атаковал БПЛА - погиб человек.

В Степановке Ильиновской громады 1 человек ранен, повреждено 5 объектов; в Александро-Калиновом повреждено 15 объектов, в Яблоновке - 5, в Долгой Балке - 2.

Константиновка выдержала 8 ударов - ранены 2 мирных жителя, разрушениям подверглись 3 многоквартирных и 7 частных домов, нежилое помещение, АЗС, торговое здание, предприятие, автомобили.

В Иванополье повреждены 20 домов.

Бахмутский район

В Северске повреждены 8 домов и промзона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: РФ убила 2 человек в Берестке, 7 человек получили ранения. ФОТОрепортаж

Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область

Автор: 

обстрел (29084) Донецкая область (10538) Бахмутский район (588) Волновахский район (342) Краматорский район (592) Покровский район (907) Северск (144) Ялта (6) Торское (21) Константиновка (1890) Боковое (2) Золотой Колодезь (12) Иванополье (28)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 