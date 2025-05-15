Сутки в Донецкой области: враг обстрелял 12 населенных пунктов, один человек погиб, еще семеро получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ
За сутки россияне 26 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, есть погибший и раненые.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.
Волновахский район
В результате попадания бомбы "УМПБ Д30-СН" в селе Ялта Волновахского района ранены 2 гражданских лиц, поврежден дом.
Покровский район
В Боково Белозерской громады ранен человек, повреждено предприятие.
По селу Золотой Колодец Россия ударила двумя БПЛА "Герань-2" - один человек получил ранения, повреждены 2 частных дома, гараж, нежилое помещение, 2 автомобиля.
Краматорский район
Торское враг атаковал БПЛА - погиб человек.
В Степановке Ильиновской громады 1 человек ранен, повреждено 5 объектов; в Александро-Калиновом повреждено 15 объектов, в Яблоновке - 5, в Долгой Балке - 2.
Константиновка выдержала 8 ударов - ранены 2 мирных жителя, разрушениям подверглись 3 многоквартирных и 7 частных домов, нежилое помещение, АЗС, торговое здание, предприятие, автомобили.
В Иванополье повреждены 20 домов.
Бахмутский район
В Северске повреждены 8 домов и промзона.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль