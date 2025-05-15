Доба на Донеччині: ворог обстріляв 12 населених пунктів, одна людина загинула, ще семеро дістали поранення. ФОТОрепортаж
За добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донецької області, є загиблий та поранені.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.
Волноваський район
Внаслідок влучання бомби "УМПБ Д30-СН" у селі Ялта Волноваського району поранено 2 цивільних осіб, пошкоджено оселю.
Покровський район
У Боковому Білозерської громади поранено людину, пошкоджено підприємство.
По селу Золотий Колодязь Росія вдарила двома БПЛА "Герань-2" - одна людина зазнала поранень, пошкоджено 2 приватних будинки, гараж, нежитлове приміщення, 2 автомобілі.
Краматорський район
Торське ворог атакував БПЛА – загинула людина.
У Степанівці Іллінівської громади 1 людина поранена, пошкоджено 5 об'єктів; в Олександро-Калиновому пошкоджено 15 об'єктів, в Яблунівці - 5, в Довгій Балці - 2.
Костянтинівка витримала 8 ударів – поранено 2 мирних мешканців, руйнувань зазнали 3 багатоквартирних і 7 приватних будинків, нежитлове приміщення, АЗС, торгівельний будинок, підприємство, автомобілі.
В Іванопіллі пошкоджено 20 будинків.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 8 будинків і промзону.
