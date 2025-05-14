УКР
Доба на Донеччині: РФ вбила 2 людей у Берестку, 7 осіб дістали поранення. ФОТОрепортаж

Протягом 13 травня російські окупанти 21 раз обстріляли Донецьку область, внаслідок чого загинули 2 людини, 7 осіб поранено.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Мирнограді пошкоджено будинок. У Покровську поранено 3 людини, пошкоджено 2 будинки. Одну людину поранено в Новоекономічному Гродівської громади, ще одну - в Золотому Колодязі Шахівської громади.

Краматорський район

У Дружківці пошкоджено 4 будинки. У Васютинському Миколаївської громади поранено людину, пошкоджено 6 будинків і 3 автівки. У Костянтинівці пошкоджено 12 приватних будинків будинки і 2 лінії електропередач; в Іванопіллі пошкоджено 26 будинків, ще 6 - в Олександро-Шультиному. В Іллінівці поранено людину; у Берестку 2 людини загинули, пошкоджено 3 будинки; у Степанівці пошкоджено 3 будинки, гараж і авто.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 8 будинків.

Російські війська 21 раз обстріляли область протягом доби, внаслідок чого загинули 2 людини у Берестку. 7 осіб дістали поранення.

З лінії фронту евакуйовано 240 людей, зокрема 45 дітей.

Наслідки обстрілів Донеччини 13 травня 2025 року
