Сутки в Донецкой области: РФ убила двух человек в Берестке, 7 человек получили ранения. ФОТОрепортаж
В течение 13 мая российские оккупанты 21 раз обстреляли Донецкую область, в результате чего погибли 2 человека, 7 человек ранены.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Мирнограде поврежден дом. В Покровске ранены 3 человека, повреждены 2 дома. Один человек ранен в Новоэкономичном Гродовской громады, еще один - в Золотом Колодце Шаховской громады.
Краматорский район
В Дружковке повреждены 4 дома. В Васютинском Николаевской громады ранен человек, повреждены 6 домов и 3 автомобиля. В Константиновке повреждены 12 частных домов и 2 линии электропередач; в Иванополье повреждены 26 домов, еще 6 - в Александро-Шультино. В Ильиновке ранен человек; в Берестке 2 человека погибли, повреждены 3 дома; в Степановке повреждены 3 дома, гараж и авто.
Бахмутский район
В Северске повреждены 8 домов.
Российские войска 21 раз обстреляли область в течение суток, в результате чего погибли 2 человека в Берестке. 7 человек получили ранения.
С линии фронта эвакуированы 240 человек, в том числе 45 детей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль