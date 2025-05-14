РУС
Сутки в Донецкой области: РФ убила двух человек в Берестке, 7 человек получили ранения. ФОТОрепортаж

В течение 13 мая российские оккупанты 21 раз обстреляли Донецкую область, в результате чего погибли 2 человека, 7 человек ранены.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Мирнограде поврежден дом. В Покровске ранены 3 человека, повреждены 2 дома. Один человек ранен в Новоэкономичном Гродовской громады, еще один - в Золотом Колодце Шаховской громады.

Краматорский район

В Дружковке повреждены 4 дома. В Васютинском Николаевской громады ранен человек, повреждены 6 домов и 3 автомобиля. В Константиновке повреждены 12 частных домов и 2 линии электропередач; в Иванополье повреждены 26 домов, еще 6 - в Александро-Шультино. В Ильиновке ранен человек; в Берестке 2 человека погибли, повреждены 3 дома; в Степановке повреждены 3 дома, гараж и авто.

Бахмутский район

В Северске повреждены 8 домов.

Российские войска 21 раз обстреляли область в течение суток, в результате чего погибли 2 человека в Берестке. 7 человек получили ранения.

С линии фронта эвакуированы 240 человек, в том числе 45 детей.

Последствия обстрелов Донецкой области 13 мая 2025 года
