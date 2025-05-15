РУС
РосСМИ сообщают, что Путин снял с должности командующего сухопутными войсками РФ Салюкова

Кремлевский диктатор Владимир Путин уволил с должности главнокомандующего Сухопутными войсками РФ генерала Олега Салюкова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

Вместо этого он назначен заместителем Шойгу в Совбезе РФ.

Салюкова уволили с должности

армия РФ (20346) путин владимир (32028)
