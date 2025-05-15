РосСМИ сообщают, что Путин снял с должности командующего сухопутными войсками РФ Салюкова
Кремлевский диктатор Владимир Путин уволил с должности главнокомандующего Сухопутными войсками РФ генерала Олега Салюкова.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.
Вместо этого он назначен заместителем Шойгу в Совбезе РФ.
