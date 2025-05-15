РосЗМІ повідомляють, що Путін зняв з посади командувача сухопутних військ РФ Салюкова
Кремлівський диктатор Володимир Путін звільнив з посади головнокомандувача Сухопутних військ РФ генерала Олега Салюкова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.
Замість цього його призначено заступником Шойгу в Радбезі РФ.
Джерело: https://censor.net/ua/p3552496
А це граничний вік для його звання.
То будуть стандартні обстеження.
Скоріше всього.