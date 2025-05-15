УКР
РосЗМІ повідомляють, що Путін зняв з посади командувача сухопутних військ РФ Салюкова

Кремлівський диктатор Володимир Путін звільнив з посади головнокомандувача Сухопутних військ РФ генерала Олега Салюкова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.

Замість цього його призначено заступником Шойгу в Радбезі РФ.

Салюкова звільнили з посади

армія рф (18498) путін володимир (24633)
всєх народов
показати весь коментар
15.05.2025 21:20 Відповісти
А як Гітлера тоді називали?
показати весь коментар
15.05.2025 22:23 Відповісти
Перестановка ліжок у борделі
показати весь коментар
15.05.2025 20:54 Відповісти
Замість цього його призначено заступником Шойгу в Радбезі РФ
Джерело: https://censor.net/ua/p3552496
показати весь коментар
16.05.2025 01:12 Відповісти
тю а шо случилася?
показати весь коментар
15.05.2025 20:56 Відповісти
Мабуть не виполніл пріказ о водружєніі красного знамєні ідріцкой дівізіі над оплотом бєндєравцєв в Кієвє 9 мая 2025.
показати весь коментар
15.05.2025 21:05 Відповісти
На Воркуту сучки рубить согласно возрасту.
показати весь коментар
15.05.2025 22:43 Відповісти
Чи не забезпечив "пабєду" до "дня пабєди"? Чи після провальногої атаки на кордон Дніпропетровської області?
показати весь коментар
15.05.2025 21:00 Відповісти
Там і Герасімову назначили якусь комісію.
показати весь коментар
15.05.2025 21:04 Відповісти
То від нарколога і циррозолога
показати весь коментар
15.05.2025 21:18 Відповісти
И офтальмолога - перестал ровно разливать водку в стаканы.
показати весь коментар
16.05.2025 13:04 Відповісти
Кажуть, що йому скоро 70.
А це граничний вік для його звання.
То будуть стандартні обстеження.
Скоріше всього.
показати весь коментар
16.05.2025 20:24 Відповісти
...бо цей не може дійти до "околиць Києва")
показати весь коментар
15.05.2025 21:13 Відповісти
а може тому, що збирався дійти до околиць Крємля?
показати весь коментар
15.05.2025 21:24 Відповісти
може й добре
показати весь коментар
15.05.2025 21:26 Відповісти
Боїться ******, що кувалда, його повара пригожина, уже поряд з ним?
показати весь коментар
15.05.2025 21:28 Відповісти
віслюка дон-дона нехай призначає.
показати весь коментар
15.05.2025 22:10 Відповісти
Ротація?
показати весь коментар
15.05.2025 23:37 Відповісти
Вротацiя!
показати весь коментар
16.05.2025 13:06 Відповісти
 
 