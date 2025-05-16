РУС
Продажа конфиденциальной информации о призывниках за $1040: в Ивано-Франковской области задержан пограничник, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

ГПСУ совместно с СБУ и ГБР разоблачили военнослужащего Черновицкого пограничного отряда, который незаконно сбывал информацию с ограниченным доступом, которая хранилась в автоматизированных системах Государственной пограничной службы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Пограничника задержали за продажу данных призывников

Следствие установило, что чиновник, действуя из корыстных побуждений, осуществлял несанкционированные проверки данных относительно украинских мужчин призывного возраста, которые пытались пересечь границу, и за денежное вознаграждение передавал эту информацию третьим лицам.

Во время получения второй части взятки в размере 1040 долларов США пограничника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время обыска у него изъяли наличные на сумму 55 500 гривен, флеш-накопители и мобильный телефон.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 и ч.1 ст. 361-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды и несанкционированные действия с информацией с ограниченным доступом) и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Хороший прикордонник. Рекс. Нада брать.
16.05.2025 14:28 Ответить
Блді
16.05.2025 14:42 Ответить
Зате репчік не слухає в центрі Києва 😆😆😆
16.05.2025 15:08 Ответить
Отого адміна безбеки треба трахнути та звільнити нахрен!
16.05.2025 15:58 Ответить
 
 