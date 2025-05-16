Продажа конфиденциальной информации о призывниках за $1040: в Ивано-Франковской области задержан пограничник, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

ГПСУ совместно с СБУ и ГБР разоблачили военнослужащего Черновицкого пограничного отряда, который незаконно сбывал информацию с ограниченным доступом, которая хранилась в автоматизированных системах Государственной пограничной службы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Следствие установило, что чиновник, действуя из корыстных побуждений, осуществлял несанкционированные проверки данных относительно украинских мужчин призывного возраста, которые пытались пересечь границу, и за денежное вознаграждение передавал эту информацию третьим лицам.

Во время получения второй части взятки в размере 1040 долларов США пограничника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время обыска у него изъяли наличные на сумму 55 500 гривен, флеш-накопители и мобильный телефон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг наращивает боевую активность на Волчанском направлении и в Сумской области, - ГПСУ





Задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 и ч.1 ст. 361-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды и несанкционированные действия с информацией с ограниченным доступом) и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За $2500 помогал незаконно пересечь границу: на Закарпатье разоблачили пограничника, - ГПСУ. ФОТОрепортаж