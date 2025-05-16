Продаж конфіденційної інформації про призовників за $1040: на Івано-Франківщині затримано прикордонника, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

ДПСУ спільно з СБУ та ДБР викрили військовослужбовця Чернівецького прикордонного загону, який незаконно збував інформацію з обмеженим доступом, що зберігалась в автоматизованих системах Державної прикордонної служби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Слідство встановило, що посадовець, діючи з корисливих мотивів, здійснював несанкціоновані перевірки даних щодо українських чоловіків призовного віку, які намагалися перетнути кордон, та за грошову винагороду передавав цю інформацію третім особам.

Під час отримання другої частини хабара у розмірі 1040 доларів США прикордонника затримали у порядку ст. 208 КПК України. Під час обшуку у нього вилучили готівку на суму 55 500 гривень, флеш-накопичувачі та мобільний телефон.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 та ч.1 ст. 361-2 КК України (отримання неправомірної вигоди та несанкціоновані дії з інформацією з обмеженим доступом) і обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

