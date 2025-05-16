УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10255 відвідувачів онлайн
Новини Фото Протиправні дії ДПСУ
1 600 4

Продаж конфіденційної інформації про призовників за $1040: на Івано-Франківщині затримано прикордонника, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

ДПСУ спільно з СБУ та ДБР викрили військовослужбовця Чернівецького прикордонного загону, який незаконно збував інформацію з обмеженим доступом, що зберігалась в автоматизованих системах Державної прикордонної служби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Прикордонника затримали за продаж даних призовників

Слідство встановило, що посадовець, діючи з корисливих мотивів, здійснював несанкціоновані перевірки даних щодо українських чоловіків призовного віку, які намагалися перетнути кордон, та за грошову винагороду передавав цю інформацію третім особам.

Під час отримання другої частини хабара у розмірі 1040 доларів США прикордонника затримали у порядку ст. 208 КПК України. Під час обшуку у нього вилучили готівку на суму 55 500 гривень, флеш-накопичувачі та мобільний телефон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог нарощує бойову активність на Вовчанському напрямку та в Сумській області, - ДПСУ

Прикордонника затримали за продаж даних призовників
Прикордонника затримали за продаж даних призовників

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 та ч.1 ст. 361-2 КК України (отримання неправомірної вигоди та несанкціоновані дії з інформацією з обмеженим доступом) і обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За $2500 допомагав незаконно перетнути кордон: на Закарпатті викрито прикордонника, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6338) прикордонники (1119) Івано-Франківська область (979)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хороший прикордонник. Рекс. Нада брать.
показати весь коментар
16.05.2025 14:28 Відповісти
Блді
показати весь коментар
16.05.2025 14:42 Відповісти
Зате репчік не слухає в центрі Києва 😆😆😆
показати весь коментар
16.05.2025 15:08 Відповісти
Отого адміна безбеки треба трахнути та звільнити нахрен!
показати весь коментар
16.05.2025 15:58 Відповісти
 
 