12 531 23

"Россия – страна 404". Версии "цитат Бисмарка" от ФОТОжаберов

Автор учебников по истории России Мединский, комментируя переговоры с Украиной, приводил фейковые цитаты, которые якобы принадлежит первому канцлеру Германской империи Отто фон Бисмарку. ФОТОжаберы дополнили перечень высказываний.

фотожаба

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мединский объяснил отказ РФ от перемирия с Украиной фейковыми цитатами Наполеона и Бисмарка

фотожаба

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава российской делегации Мединский опозорился нелепыми заявлениями и фейковыми фактами в Стамбуле, - The Telegraph

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

политика (7261) путин владимир (32048) фотожаба (14679) Мединский Владимир (22)
Топ комментарии
+35
"Русские танки завязли в грязи, а иначе бы за пять часов дошли до Киева". - Дональд Трамп, президент США

17.05.2025 16:51 Ответить
+25
"Якби у трампа був розум, він не казав би такої х@ні" - Отто фон Бісмарк.
17.05.2025 17:37 Ответить
+20
Українська багнюка - страшна річ ... важко амерам буде дістатись до рідкоземельних металів тут
17.05.2025 16:56 Ответить
Про пляшку таки в точку...
17.05.2025 16:38 Ответить
- нарешті навчились тролити кацапню ! Тепер треба це максимально розповсюдити !
17.05.2025 16:45 Ответить
Найкращі цитати про москалів озвучував вельмишановний Д. Маккейн.
17.05.2025 16:46 Ответить
"Якби війська Путіна не загрузли у багнюці, вони б за п'ять годин були у Києві". Що ще сказав Трамп в інтерв'ю Fox News
17.05.2025 16:49 Ответить
"Якби у трампа був розум, він не казав би такої х@ні" - Отто фон Бісмарк.
17.05.2025 17:37 Ответить
"Русские танки завязли в грязи, а иначе бы за пять часов дошли до Киева". - Дональд Трамп, президент США

17.05.2025 16:51 Ответить
Українська багнюка - страшна річ ... важко амерам буде дістатись до рідкоземельних металів тут
17.05.2025 16:56 Ответить
Якби у бабки були усы це був би дід...
17.05.2025 23:20 Ответить
Но ведь реально в грязи их танки на фото
18.05.2025 11:33 Ответить
Це ж звичайна практика постмодерна, не знаю, чому всі так переполошились, це крадіжка цитати для своїх цілей так само, як вони вирішили, що наші території це їх території чомусь)
17.05.2025 16:55 Ответить
Крадіжка цитати це плагіат.
А мединський приписує слова Бісмарку яких той навіть і не говорив. Як це називається?
17.05.2025 18:32 Ответить
Раніше була ленініана, а зараз бісмаркіана.
17.05.2025 16:59 Ответить
17.05.2025 17:10 Ответить
17.05.2025 17:36 Ответить
Заднєприводні.
17.05.2025 18:34 Ответить
чук і гек
17.05.2025 19:06 Ответить
"медвєдєв вчить януковича сцяти проти вітру" Айвазовський, 2025
18.05.2025 12:27 Ответить
"Володин не гей", "Мизулина не *********" и другие цитаты Отто фон Бисмарка
17.05.2025 17:37 Ответить
"Мединский мудак, я такой ***** не говорил!" Отто фон Бисмарк
17.05.2025 17:40 Ответить
Відомі цитати: как сказал Тютчев -
"Умом Россию не понять - это особенная бл@ть"
17.05.2025 18:44 Ответить
Ото зараз Бісмарк на небесах регоче .
17.05.2025 20:45 Ответить
18.05.2025 17:43 Ответить
 
 