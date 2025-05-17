"Россия – страна 404". Версии "цитат Бисмарка" от ФОТОжаберов

Автор учебников по истории России Мединский, комментируя переговоры с Украиной, приводил фейковые цитаты, которые якобы принадлежит первому канцлеру Германской империи Отто фон Бисмарку. ФОТОжаберы дополнили перечень высказываний.

