"Россия – страна 404". Версии "цитат Бисмарка" от ФОТОжаберов
Автор учебников по истории России Мединский, комментируя переговоры с Украиной, приводил фейковые цитаты, которые якобы принадлежит первому канцлеру Германской империи Отто фон Бисмарку. ФОТОжаберы дополнили перечень высказываний.
А мединський приписує слова Бісмарку яких той навіть і не говорив. Як це називається?
"Умом Россию не понять - это особенная бл@ть"