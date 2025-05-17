"росія – країна 404". Версії "цитат Бісмарка" від ФОТОжаберів

Автор підручників з історії Росії Мединський, коментуючи переговори з Україною, наводив фейкові цитати, які нібито належить першому канцлеру Німецької імперії Отто фон Бісмарку. ФОТОжабери доповнили перелік висловлювань.

