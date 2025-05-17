УКР
"росія – країна 404". Версії "цитат Бісмарка" від ФОТОжаберів

Автор підручників з історії Росії Мединський, коментуючи переговори з Україною, наводив фейкові цитати, які нібито належить першому канцлеру Німецької імперії Отто фон Бісмарку. ФОТОжабери доповнили перелік висловлювань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мединський пояснив відмову РФ від перемир’я з Україною фейковими цитатами Наполеона і Бісмарка

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова російської делегації Мединський осоромився безглуздими заявами та фейковими фактами у Стамбулі, - The Telegraph

"Русские танки завязли в грязи, а иначе бы за пять часов дошли до Киева". - Дональд Трамп, президент США

17.05.2025 16:51 Відповісти
+25
"Якби у трампа був розум, він не казав би такої х@ні" - Отто фон Бісмарк.
17.05.2025 17:37 Відповісти
+20
Українська багнюка - страшна річ ... важко амерам буде дістатись до рідкоземельних металів тут
17.05.2025 16:56 Відповісти
Про пляшку таки в точку...
17.05.2025 16:38 Відповісти
- нарешті навчились тролити кацапню ! Тепер треба це максимально розповсюдити !
17.05.2025 16:45 Відповісти
Найкращі цитати про москалів озвучував вельмишановний Д. Маккейн.
17.05.2025 16:46 Відповісти
"Якби війська Путіна не загрузли у багнюці, вони б за п'ять годин були у Києві". Що ще сказав Трамп в інтерв'ю Fox News
17.05.2025 16:49 Відповісти
"Якби у трампа був розум, він не казав би такої х@ні" - Отто фон Бісмарк.
17.05.2025 17:37 Відповісти
"Русские танки завязли в грязи, а иначе бы за пять часов дошли до Киева". - Дональд Трамп, президент США

17.05.2025 16:51 Відповісти
Українська багнюка - страшна річ ... важко амерам буде дістатись до рідкоземельних металів тут
17.05.2025 16:56 Відповісти
Якби у бабки були усы це був би дід...
17.05.2025 23:20 Відповісти
Но ведь реально в грязи их танки на фото
18.05.2025 11:33 Відповісти
Це ж звичайна практика постмодерна, не знаю, чому всі так переполошились, це крадіжка цитати для своїх цілей так само, як вони вирішили, що наші території це їх території чомусь)
17.05.2025 16:55 Відповісти
Крадіжка цитати це плагіат.
А мединський приписує слова Бісмарку яких той навіть і не говорив. Як це називається?
17.05.2025 18:32 Відповісти
Раніше була ленініана, а зараз бісмаркіана.
17.05.2025 16:59 Відповісти
17.05.2025 17:10 Відповісти
17.05.2025 17:36 Відповісти
Заднєприводні.
17.05.2025 18:34 Відповісти
чук і гек
17.05.2025 19:06 Відповісти
"медвєдєв вчить януковича сцяти проти вітру" Айвазовський, 2025
18.05.2025 12:27 Відповісти
"Володин не гей", "Мизулина не *********" и другие цитаты Отто фон Бисмарка
17.05.2025 17:37 Відповісти
"Мединский мудак, я такой ***** не говорил!" Отто фон Бисмарк
17.05.2025 17:40 Відповісти
Відомі цитати: как сказал Тютчев -
"Умом Россию не понять - это особенная бл@ть"
17.05.2025 18:44 Відповісти
Ото зараз Бісмарк на небесах регоче .
17.05.2025 20:45 Відповісти
18.05.2025 17:43 Відповісти
 
 