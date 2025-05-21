Объявлено подозрение 4 мужчинам, содействовавшим иностранцам в легализации в Украине, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Двое граждан Узбекистана и двое граждан Азербайджана воспользовались незаконной схемой пересечения границы с последующей легализацией в Украине, фиктивно женившись на украинках.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры
Под процессуальным руководством Деснянской окружной прокуратуры города Киева четырем иностранцам сообщено о подозрении в пособничестве в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Организатору этой схемы - гражданину Азербайджана о подозрении сообщили в январе. "Клиентам" - выходцам из стран Центральной Азии и Закавказского региона, которые хотели жить в Украине, искали жен среди украинок, которые находились в трудном материальном положении и за деньги соглашались на брак.
Организатор схемы за свои услуги с иностранцев брал от 1 до 3 тыс. долларов США, из них фиктивные жены получали до 10 тыс. гривен.
Иностранцам бракосочетание давало право законно получить временный вид на жительство в Украине.
