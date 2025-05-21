Оголошено підозру 4 чоловікам, які сприяли іноземцям у легалізації в Україні, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Двоє громадян Узбекистану та двоє громадян Азербайджану скористались незаконною схемою перетину кордону з подальшою легалізацією в Україні, фіктивно одружившись з українками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва чотирьом іноземцям повідомлено про підозру у пособництві в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 332 КК України).

Організатору цієї схеми – громадянину Азербайджану про підозру повідомили у січні. "Клієнтам" - вихідцям з країн Центральної Азії та Закавказького регіону, які бажали жити в Україні, шукали дружин серед українок, які перебували у скрутному матеріальному становищі та за гроші погоджувались на шлюб.

Організатор схеми за свої послуги з іноземців брав від 1 до 3 тис. доларів США, з них фіктивні дружини отримували до 10 тис. гривень.

Іноземцям одруження давало право законно отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні.

