Оголошено підозру 4 чоловікам, які сприяли іноземцям у легалізації в Україні, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Оголошено підозру 4 чоловікам, які сприяли іноземцям у легалізації в Україні, - прокуратура.
Двоє громадян Узбекистану та двоє громадян Азербайджану скористались незаконною схемою перетину кордону з подальшою легалізацією в Україні, фіктивно одружившись з українками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури
За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва чотирьом іноземцям повідомлено про підозру у пособництві в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 332 КК України).
Організатору цієї схеми – громадянину Азербайджану про підозру повідомили у січні. "Клієнтам" - вихідцям з країн Центральної Азії та Закавказького регіону, які бажали жити в Україні, шукали дружин серед українок, які перебували у скрутному матеріальному становищі та за гроші погоджувались на шлюб.
Організатор схеми за свої послуги з іноземців брав від 1 до 3 тис. доларів США, з них фіктивні дружини отримували до 10 тис. гривень.
Іноземцям одруження давало право законно отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні.
