Финляндия завершила установку первых 35 км забора на границе с Россией, - Reuters. ФОТО

Финляндия завершила строительство первых 35 километров забора на восточной границе с Россией.

Об этом сообщила финская Погранслужба агентству Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Строительство пограничного ограждения началось в 2024 году в ответ на миграционное давление, организованное Москвой. Цель сооружения - сдержать мигрантов, которые пытаются пересечь границу вне официальных пунктов пропуска.

Забор представляет собой металлические перила высотой 3,5 метра с метровым слоем колючей проволоки сверху. Он оборудован камерами, датчиками, громкоговорителями и сигнальным освещением.

"Пограничный барьер абсолютно необходим для обеспечения безопасности границы", - отметил руководитель оперативного управления Погранслужбы Финляндии Самуэль Сильянен. По его словам, ограждение облегчает контроль и позволяет эффективно реагировать на возможные инциденты на границе.

