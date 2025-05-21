РУС
Финляндия завершила установку первых 35 км забора на границе с Россией, - Reuters. ФОТО

Финляндия завершила строительство первых 35 километров забора на восточной границе с Россией.

Об этом сообщила финская Погранслужба агентству Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Финляндия построила 35 км забора на границе с Россией

Строительство пограничного ограждения началось в 2024 году в ответ на миграционное давление, организованное Москвой. Цель сооружения - сдержать мигрантов, которые пытаются пересечь границу вне официальных пунктов пропуска.

Забор представляет собой металлические перила высотой 3,5 метра с метровым слоем колючей проволоки сверху. Он оборудован камерами, датчиками, громкоговорителями и сигнальным освещением.

"Пограничный барьер абсолютно необходим для обеспечения безопасности границы", - отметил руководитель оперативного управления Погранслужбы Финляндии Самуэль Сильянен. По его словам, ограждение облегчает контроль и позволяет эффективно реагировать на возможные инциденты на границе.

Досі ходите з лайном коломойського в мізках? Це так не гігієнічно.
21.05.2025 17:08
Так, ідіоти не переведуться ніколи. Вони вражені фейком і брехнею, випущеною із телеканалу "1+1", про Яценюка, який належить медведчукам і Коломойському, які як виявилося смертельніші за кулю. А з 2019 року телеканал налужить ще і Зеленським. Яценюк ще в 2014 році зрозумів, що від кацапів потрібно відгороджуватися, що сьогодні роблять всі європейські країни, які межують з цими терористами. А кацапи разом з медведчуком, коломойським і зелею кинули брехню на Яценюка і почали його висміювати, щоб зупинити будівництво. Деякі ідіоти і до цього часу повторюють цю брехню.
21.05.2025 17:27
так це ж "паркан Яценюка" !

але ж фінам НЕ соромно !
і дурнями їх НЕ назвеш.....

то може з мудрим українським нарітом щось пороблено, що він замість парканів та протитанкових ровів став асвальтовані дороги для кацапських танків будувати під час війни?

.
21.05.2025 17:08
потужний
21.05.2025 17:06
Так, ідіоти не переведуться ніколи. Вони вражені фейком і брехнею, випущеною із телеканалу "1+1", про Яценюка, який належить медведчукам і Коломойському, які як виявилося смертельніші за кулю. А з 2019 року телеканал налужить ще і Зеленським. Яценюк ще в 2014 році зрозумів, що від кацапів потрібно відгороджуватися, що сьогодні роблять всі європейські країни, які межують з цими терористами. А кацапи разом з медведчуком, коломойським і зелею кинули брехню на Яценюка і почали його висміювати, щоб зупинити будівництво. Деякі ідіоти і до цього часу повторюють цю брехню.
21.05.2025 17:27
Ви правда думаєте, що від кацапів можна парканом відгородитися?
21.05.2025 17:44
Якщо Ви задаєте такі питання, то я мабуть неспроможний відповісти. Тільки коротенько запитаю: " А як Ви в міжнародних судах будете доводити провину кацапів, що вони пересікли лінію кордону"???
21.05.2025 17:52
Die HARD #603110 - взагалі то там був не паркан а протитанковий ров.
21.05.2025 17:56
все починається від "паркану в голові та на кордонах"... а потім на кацапів навіть останній ватник буде плювати....
21.05.2025 19:54
"Мета споруди - стримати мігрантів, які намагаються перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску." Джерело: https://censor.net/ua/p3553541

Фінляндія не будує цю споруду для захисту від вторгнення армії РФ.
Споруда не призначена для цього.
21.05.2025 19:30
прийшов, щоб насрати?
21.05.2025 17:26
Пишуть шо у Мадриді Андрушу Портнова відправили до Кабзона.
21.05.2025 17:07
Відправився стіл для гостей з ОПи накривати
21.05.2025 17:09
Андрюша был под санкциями США
Но его детишек американцы взяли в американскую школу
Как тут не вспомнишь про крестик и трусы
Андрюше было 51
Мог бы еще лет 40 сладко жить
Но уже не будет
Ну разве это не приятно????
Никогда раньше меня так не радовали заказные убийства
Просто праздник какой- то....
21.05.2025 17:15
Що це за американська школа в Іспанії ? Причому містечко явно маловідоме.
21.05.2025 19:26
Зрадник партнов накінець-то пішов до кабZДона в Іспанії... навінським, баканаФФим, наумовим .. ... ... та іншим, приготуватись!
21.05.2025 19:59
так це ж "паркан Яценюка" !

але ж фінам НЕ соромно !
і дурнями їх НЕ назвеш.....

то може з мудрим українським нарітом щось пороблено, що він замість парканів та протитанкових ровів став асвальтовані дороги для кацапських танків будувати під час війни?

.
21.05.2025 17:08
Автор ідеї Аарсенно Яценюкінен
21.05.2025 17:08
О, чергова жертва аллимазур.
21.05.2025 17:09
А чому ви говорите про це в публічному просторі?
21.05.2025 17:11
Про свій діагноз ви розповідаєте публічно. Я просто констатував факт.
21.05.2025 17:14
треба 5метрів бетону в висоту і 3 в ширину і полюса з мінами в 25 метрів
21.05.2025 17:12
І ров з крокодилами.
21.05.2025 17:33
...з крокодилами, озброєними Джавелінами.
21.05.2025 19:25
В Ізраілі не допомогло. Там паркан 6 м - парканище !!!
21.05.2025 19:27
Оце доволі прагматичний захист від "руцкой культури"! Ше необхідно ретельно замінувати з пів кілометра шириною смугу. Я б волів би бачити широченний глибокий рівчак з крокодилами, але крокодили, на жаль, погано сприймають кліматичні умови тих широт.
21.05.2025 17:17
...як їх не годуй кацапнею...
21.05.2025 17:21
Не допоможе, в кацабні купа дурнів.
21.05.2025 17:17
потрібні ще протитинкові споруди, а також встановлення мінних полів.
21.05.2025 17:17
Все буде,не все зразу.
21.05.2025 17:24
Правильне рішення, але кацапську наволоч це не зупинить !!
21.05.2025 17:21
Там прораб з борідкою і хриплуватим голоском, у військовій формі і дня не служивши у війську. Та кажуть, що в асфальт зарив 500 мільярдів бюджетних грошей, заливши Україну ні зчим.
21.05.2025 17:37
А що, Яценюк зараз у Фінляндії живе?
21.05.2025 17:36
Ще одна жертва аллимазур.
21.05.2025 17:57
Чим відрізняється президент України від президента Фінляндії ?

Президент Фінляндії закінчив університет в Парижі, лондонську школу економіки, чудово грає в гольф і на протязі семи годин прекрасно комунікує з Трампом.

Президент України заочно, дякуючи папі-проФФесору, в проміжку між виступами в КВНах та московських саунах, з горем пополам закінчив Криворізький університет ("Мы все учились понемногу чему-нибудь и как- нибудь !" ) і досконало без рук грає на роялі всіма рухомими частинами тіла.

Чим відрізняються фіни від українців ?

Фіни обирають президентом людину з реальною освітою, реальним досвідом керування та гарним комунікатором.

Українці обирають людину без реальної освіти, з фіктивним дипломом, без досвіду державного керування, без навиків комунікації на найвищому рівні, дуб дубом в політиці та за принципом ''хотьпаржом'', а за те, що він фактично насрав в Білому Домі ще й підняли йому рейтинг.

Тому що фіни - європейська країна з відповідальним за свій вибір населенням, а ми країна перемігшого люмпенізованого бидла .

Тому й маємо те, що маємо.

Ігор Шевченко.
21.05.2025 17:38
Де тут про паркан?
21.05.2025 17:48
Тому й не було паркану.Було розмінування,як наслідок вибору в 19-му.
21.05.2025 17:58
А де ДОТ "Мільйонер"?
21.05.2025 17:55
Будівництво прикордонної огорожі розпочалося у 2024 році у відповідь на міграційний тиск, організований Москвою. Мета споруди - стримати мігрантів, які намагаються перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску.

А до 2024 року міграційного тиску не було. Зрозуміло) Молодці горячі фінські хлопці, добре вчаться, теж починають грошенята "відмивати"
21.05.2025 18:00
"перила" - "бильця" українською. дебіли, ***...
21.05.2025 18:33
Тепер у них теж буде мережа аптек Яодорожник від Пценюка?
21.05.2025 19:33
Потужно вас телевізором контузило.
22.05.2025 13:18
Підорафію разом з її поплічниками треба взагалі стерти з лиця землі!
21.05.2025 19:54
Залишилось побудувати ще 1 236,8 км паркану.
21.05.2025 20:24
 
 