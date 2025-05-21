Финляндия завершила установку первых 35 км забора на границе с Россией, - Reuters. ФОТО
Финляндия завершила строительство первых 35 километров забора на восточной границе с Россией.
Об этом сообщила финская Погранслужба агентству Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Строительство пограничного ограждения началось в 2024 году в ответ на миграционное давление, организованное Москвой. Цель сооружения - сдержать мигрантов, которые пытаются пересечь границу вне официальных пунктов пропуска.
Забор представляет собой металлические перила высотой 3,5 метра с метровым слоем колючей проволоки сверху. Он оборудован камерами, датчиками, громкоговорителями и сигнальным освещением.
"Пограничный барьер абсолютно необходим для обеспечения безопасности границы", - отметил руководитель оперативного управления Погранслужбы Финляндии Самуэль Сильянен. По его словам, ограждение облегчает контроль и позволяет эффективно реагировать на возможные инциденты на границе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Фінляндія не будує цю споруду для захисту від вторгнення армії РФ.
Споруда не призначена для цього.
Но его детишек американцы взяли в американскую школу
Как тут не вспомнишь про крестик и трусы
Андрюше было 51
Мог бы еще лет 40 сладко жить
Но уже не будет
Ну разве это не приятно????
Никогда раньше меня так не радовали заказные убийства
Просто праздник какой- то....
але ж фінам НЕ соромно !
і дурнями їх НЕ назвеш.....
то може з мудрим українським нарітом щось пороблено, що він замість парканів та протитанкових ровів став асвальтовані дороги для кацапських танків будувати під час війни?
.
Президент Фінляндії закінчив університет в Парижі, лондонську школу економіки, чудово грає в гольф і на протязі семи годин прекрасно комунікує з Трампом.
Президент України заочно, дякуючи папі-проФФесору, в проміжку між виступами в КВНах та московських саунах, з горем пополам закінчив Криворізький університет ("Мы все учились понемногу чему-нибудь и как- нибудь !" ) і досконало без рук грає на роялі всіма рухомими частинами тіла.
Чим відрізняються фіни від українців ?
Фіни обирають президентом людину з реальною освітою, реальним досвідом керування та гарним комунікатором.
Українці обирають людину без реальної освіти, з фіктивним дипломом, без досвіду державного керування, без навиків комунікації на найвищому рівні, дуб дубом в політиці та за принципом ''хотьпаржом'', а за те, що він фактично насрав в Білому Домі ще й підняли йому рейтинг.
Тому що фіни - європейська країна з відповідальним за свій вибір населенням, а ми країна перемігшого люмпенізованого бидла .
Тому й маємо те, що маємо.
Ігор Шевченко.
А до 2024 року міграційного тиску не було. Зрозуміло) Молодці горячі фінські хлопці, добре вчаться, теж починають грошенята "відмивати"