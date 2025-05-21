Фінляндія завершила встановлення перших 35 км паркану на кордоні з Росією, - Reuters. ФОТО
Фінляндія завершила будівництво перших 35 кілометрів паркану на східному кордоні з Росією.
Про це повідомила фінська Прикордонлужба агентству Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Будівництво прикордонної огорожі розпочалося у 2024 році у відповідь на міграційний тиск, організований Москвою. Мета споруди - стримати мігрантів, які намагаються перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску.
Паркан становить собою металеві перила висотою 3,5 метра з метровим шаром колючого дроту зверху. Його обладнано камерами, датчиками, гучномовцями та сигнальним освітленням.
"Прикордонний бар'єр абсолютно необхідний для забезпечення безпеки кордону", - наголосив керівник оперативного управління Прикордонслужби Фінляндії Самуель Сіл'янен. За його словами, огорожа полегшує контроль та дозволяє ефективно реагувати на можливі інциденти на кордоні.
Фінляндія не будує цю споруду для захисту від вторгнення армії РФ.
Споруда не призначена для цього.
Но его детишек американцы взяли в американскую школу
Как тут не вспомнишь про крестик и трусы
Андрюше было 51
Мог бы еще лет 40 сладко жить
Но уже не будет
Ну разве это не приятно????
Никогда раньше меня так не радовали заказные убийства
Просто праздник какой- то....
але ж фінам НЕ соромно !
і дурнями їх НЕ назвеш.....
то може з мудрим українським нарітом щось пороблено, що він замість парканів та протитанкових ровів став асвальтовані дороги для кацапських танків будувати під час війни?
Президент Фінляндії закінчив університет в Парижі, лондонську школу економіки, чудово грає в гольф і на протязі семи годин прекрасно комунікує з Трампом.
Президент України заочно, дякуючи папі-проФФесору, в проміжку між виступами в КВНах та московських саунах, з горем пополам закінчив Криворізький університет ("Мы все учились понемногу чему-нибудь и как- нибудь !" ) і досконало без рук грає на роялі всіма рухомими частинами тіла.
Чим відрізняються фіни від українців ?
Фіни обирають президентом людину з реальною освітою, реальним досвідом керування та гарним комунікатором.
Українці обирають людину без реальної освіти, з фіктивним дипломом, без досвіду державного керування, без навиків комунікації на найвищому рівні, дуб дубом в політиці та за принципом ''хотьпаржом'', а за те, що він фактично насрав в Білому Домі ще й підняли йому рейтинг.
Тому що фіни - європейська країна з відповідальним за свій вибір населенням, а ми країна перемігшого люмпенізованого бидла .
Тому й маємо те, що маємо.
Ігор Шевченко.
А до 2024 року міграційного тиску не було. Зрозуміло) Молодці горячі фінські хлопці, добре вчаться, теж починають грошенята "відмивати"