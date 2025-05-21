Фінляндія завершила встановлення перших 35 км паркану на кордоні з Росією, - Reuters. ФОТО

Фінляндія завершила будівництво перших 35 кілометрів паркану на східному кордоні з Росією.

Про це повідомила фінська Прикордонлужба агентству Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Будівництво прикордонної огорожі розпочалося у 2024 році у відповідь на міграційний тиск, організований Москвою. Мета споруди - стримати мігрантів, які намагаються перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску.

Паркан становить собою металеві перила висотою 3,5 метра з метровим шаром колючого дроту зверху. Його обладнано камерами, датчиками, гучномовцями та сигнальним освітленням.

"Прикордонний бар'єр абсолютно необхідний для забезпечення безпеки кордону", - наголосив керівник оперативного управління Прикордонслужби Фінляндії Самуель Сіл'янен. За його словами, огорожа полегшує контроль та дозволяє ефективно реагувати на можливі інциденти на кордоні.

