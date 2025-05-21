УКР
Фінляндія завершила встановлення перших 35 км паркану на кордоні з Росією, - Reuters. ФОТО

Фінляндія завершила будівництво перших 35 кілометрів паркану на східному кордоні з Росією.

Про це повідомила фінська Прикордонлужба агентству Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Фінляндія збудувала 35 км паркану на кордоні з Росією

Будівництво прикордонної огорожі розпочалося у 2024 році у відповідь на міграційний тиск, організований Москвою. Мета споруди - стримати мігрантів, які намагаються перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску.

Паркан становить собою металеві перила висотою 3,5 метра з метровим шаром колючого дроту зверху. Його обладнано камерами, датчиками, гучномовцями та сигнальним освітленням.

"Прикордонний бар'єр абсолютно необхідний для забезпечення безпеки кордону", - наголосив керівник оперативного управління Прикордонслужби Фінляндії Самуель Сіл'янен. За його словами, огорожа полегшує контроль та дозволяє ефективно реагувати на можливі інциденти на кордоні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Норвегія може побудувати паркан на кордоні з Росією

+23
Досі ходите з лайном коломойського в мізках? Це так не гігієнічно.
21.05.2025 17:08 Відповісти
+16
Так, ідіоти не переведуться ніколи. Вони вражені фейком і брехнею, випущеною із телеканалу "1+1", про Яценюка, який належить медведчукам і Коломойському, які як виявилося смертельніші за кулю. А з 2019 року телеканал налужить ще і Зеленським. Яценюк ще в 2014 році зрозумів, що від кацапів потрібно відгороджуватися, що сьогодні роблять всі європейські країни, які межують з цими терористами. А кацапи разом з медведчуком, коломойським і зелею кинули брехню на Яценюка і почали його висміювати, щоб зупинити будівництво. Деякі ідіоти і до цього часу повторюють цю брехню.
21.05.2025 17:27 Відповісти
+14
так це ж "паркан Яценюка" !

але ж фінам НЕ соромно !
і дурнями їх НЕ назвеш.....

то може з мудрим українським нарітом щось пороблено, що він замість парканів та протитанкових ровів став асвальтовані дороги для кацапських танків будувати під час війни?

.
21.05.2025 17:08 Відповісти
потужний
21.05.2025 17:06 Відповісти
Так, ідіоти не переведуться ніколи. Вони вражені фейком і брехнею, випущеною із телеканалу "1+1", про Яценюка, який належить медведчукам і Коломойському, які як виявилося смертельніші за кулю. А з 2019 року телеканал налужить ще і Зеленським. Яценюк ще в 2014 році зрозумів, що від кацапів потрібно відгороджуватися, що сьогодні роблять всі європейські країни, які межують з цими терористами. А кацапи разом з медведчуком, коломойським і зелею кинули брехню на Яценюка і почали його висміювати, щоб зупинити будівництво. Деякі ідіоти і до цього часу повторюють цю брехню.
21.05.2025 17:27 Відповісти
Ви правда думаєте, що від кацапів можна парканом відгородитися?
21.05.2025 17:44 Відповісти
Якщо Ви задаєте такі питання, то я мабуть неспроможний відповісти. Тільки коротенько запитаю: " А як Ви в міжнародних судах будете доводити провину кацапів, що вони пересікли лінію кордону"???
21.05.2025 17:52 Відповісти
Die HARD #603110 - взагалі то там був не паркан а протитанковий ров.
21.05.2025 17:56 Відповісти
все починається від "паркану в голові та на кордонах"... а потім на кацапів навіть останній ватник буде плювати....
21.05.2025 19:54 Відповісти
"Мета споруди - стримати мігрантів, які намагаються перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску." Джерело: https://censor.net/ua/p3553541

Фінляндія не будує цю споруду для захисту від вторгнення армії РФ.
Споруда не призначена для цього.
21.05.2025 19:30 Відповісти
Пишуть шо у Мадриді Андрушу Портнова відправили до Кабзона.
показати весь коментар
Відправився стіл для гостей з ОПи накривати
21.05.2025 17:09 Відповісти
Андрюша был под санкциями США
Но его детишек американцы взяли в американскую школу
Как тут не вспомнишь про крестик и трусы
Андрюше было 51
Мог бы еще лет 40 сладко жить
Но уже не будет
Ну разве это не приятно????
Никогда раньше меня так не радовали заказные убийства
Просто праздник какой- то....
21.05.2025 17:15 Відповісти
Що це за американська школа в Іспанії ? Причому містечко явно маловідоме.
21.05.2025 19:26 Відповісти
Зрадник партнов накінець-то пішов до кабZДона в Іспанії... навінським, баканаФФим, наумовим .. ... ... та іншим, приготуватись!
21.05.2025 19:59 Відповісти
Автор ідеї Аарсенно Яценюкінен
21.05.2025 17:08 Відповісти
О, чергова жертва аллимазур.
21.05.2025 17:09 Відповісти
А чому ви говорите про це в публічному просторі?
21.05.2025 17:11 Відповісти
Про свій діагноз ви розповідаєте публічно. Я просто констатував факт.
21.05.2025 17:14 Відповісти
треба 5метрів бетону в висоту і 3 в ширину і полюса з мінами в 25 метрів
21.05.2025 17:12 Відповісти
І ров з крокодилами.
21.05.2025 17:33 Відповісти
...з крокодилами, озброєними Джавелінами.
21.05.2025 19:25 Відповісти
В Ізраілі не допомогло. Там паркан 6 м - парканище !!!
21.05.2025 19:27 Відповісти
Оце доволі прагматичний захист від "руцкой культури"! Ше необхідно ретельно замінувати з пів кілометра шириною смугу. Я б волів би бачити широченний глибокий рівчак з крокодилами, але крокодили, на жаль, погано сприймають кліматичні умови тих широт.
21.05.2025 17:17 Відповісти
...як їх не годуй кацапнею...
21.05.2025 17:21 Відповісти
Не допоможе, в кацабні купа дурнів.
21.05.2025 17:17 Відповісти
потрібні ще протитинкові споруди, а також встановлення мінних полів.
21.05.2025 17:17 Відповісти
Все буде,не все зразу.
21.05.2025 17:24 Відповісти
Правильне рішення, але кацапську наволоч це не зупинить !!
21.05.2025 17:21 Відповісти
Там прораб з борідкою і хриплуватим голоском, у військовій формі і дня не служивши у війську. Та кажуть, що в асфальт зарив 500 мільярдів бюджетних грошей, заливши Україну ні зчим.
21.05.2025 17:37 Відповісти
А що, Яценюк зараз у Фінляндії живе?
21.05.2025 17:36 Відповісти
Ще одна жертва аллимазур.
21.05.2025 17:57 Відповісти
Чим відрізняється президент України від президента Фінляндії ?

Президент Фінляндії закінчив університет в Парижі, лондонську школу економіки, чудово грає в гольф і на протязі семи годин прекрасно комунікує з Трампом.

Президент України заочно, дякуючи папі-проФФесору, в проміжку між виступами в КВНах та московських саунах, з горем пополам закінчив Криворізький університет ("Мы все учились понемногу чему-нибудь и как- нибудь !" ) і досконало без рук грає на роялі всіма рухомими частинами тіла.

Чим відрізняються фіни від українців ?

Фіни обирають президентом людину з реальною освітою, реальним досвідом керування та гарним комунікатором.

Українці обирають людину без реальної освіти, з фіктивним дипломом, без досвіду державного керування, без навиків комунікації на найвищому рівні, дуб дубом в політиці та за принципом ''хотьпаржом'', а за те, що він фактично насрав в Білому Домі ще й підняли йому рейтинг.

Тому що фіни - європейська країна з відповідальним за свій вибір населенням, а ми країна перемігшого люмпенізованого бидла .

Тому й маємо те, що маємо.

Ігор Шевченко.
21.05.2025 17:38 Відповісти
Де тут про паркан?
21.05.2025 17:48 Відповісти
Тому й не було паркану.Було розмінування,як наслідок вибору в 19-му.
21.05.2025 17:58 Відповісти
А де ДОТ "Мільйонер"?
21.05.2025 17:55 Відповісти
Будівництво прикордонної огорожі розпочалося у 2024 році у відповідь на міграційний тиск, організований Москвою. Мета споруди - стримати мігрантів, які намагаються перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску.

А до 2024 року міграційного тиску не було. Зрозуміло) Молодці горячі фінські хлопці, добре вчаться, теж починають грошенята "відмивати"
21.05.2025 18:00 Відповісти
"перила" - "бильця" українською. дебіли, ***...
21.05.2025 18:33 Відповісти
Тепер у них теж буде мережа аптек Яодорожник від Пценюка?
21.05.2025 19:33 Відповісти
Потужно вас телевізором контузило.
22.05.2025 13:18 Відповісти
Підорафію разом з її поплічниками треба взагалі стерти з лиця землі!
21.05.2025 19:54 Відповісти
Залишилось побудувати ще 1 236,8 км паркану.
21.05.2025 20:24 Відповісти
 
 