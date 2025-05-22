Собирал координаты для ударов по Константиновке: задержан корректировщик ГРУ, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности Украины задержала очередного агента российской военной разведки, который готовил координаты для воздушных ударов по прифронтовой Константиновке в Донецкой области.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, им оказался 40-летний местный ИТ-специалист, которого завербовали через запрещенную соцсеть. Там россиянка представилась военной и предложила интимные отношения в обмен на разведывательную информацию.
Основными целями врага были укрепрайоны и запасные командные пункты украинских военных. Для сбора геолокаций информатор обходил город и его окрестности, готовя координаты для ударов с использованием управляемых авиабомб. СБУ вовремя обнаружила и задержала злоумышленника еще на начальном этапе его деятельности.
Правоохранители также приняли дополнительные меры для защиты украинских позиций. Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена в условиях военного положения. Он взят под стражу без права залога. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
