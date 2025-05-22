РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9444 посетителя онлайн
Новости Фото Задержание корректировщиков
1 405 2

Собирал координаты для ударов по Константиновке: задержан корректировщик ГРУ, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала очередного агента российской военной разведки, который готовил координаты для воздушных ударов по прифронтовой Константиновке в Донецкой области.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

СБУ задержала агента ГРУ, который собирал координаты для ударов по Константиновке

По данным следствия, им оказался 40-летний местный ИТ-специалист, которого завербовали через запрещенную соцсеть. Там россиянка представилась военной и предложила интимные отношения в обмен на разведывательную информацию.

Основными целями врага были укрепрайоны и запасные командные пункты украинских военных. Для сбора геолокаций информатор обходил город и его окрестности, готовя координаты для ударов с использованием управляемых авиабомб. СБУ вовремя обнаружила и задержала злоумышленника еще на начальном этапе его деятельности.

Правоохранители также приняли дополнительные меры для защиты украинских позиций. Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена в условиях военного положения. Он взят под стражу без права залога. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Устроился на оборонный завод, чтобы похитить новые разработки ВСУ: СБУ задержала агента РФ на Одесщине. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (20347) Донецкая область (10610) корректировщик (108) Покровский район (937) Константиновка (42)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чому немає примусової евакуації з прифронтових насеелених пунктів і закрити їх на в'їзд-виїзд? В цих містах і селах сидять 80% корегувальників
показать весь комментарий
22.05.2025 10:28 Ответить
Основні сидять на Банковій.
показать весь комментарий
22.05.2025 11:14 Ответить
 
 