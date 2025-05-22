Збирав координати для ударів по Костянтинівці: затримано коригувальника ГРУ, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України затримала чергового агента російської військової розвідки, який готував координати для повітряних ударів по прифронтовій Костянтинівці на Донеччині.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, ним виявився 40-річний місцевий ІТ-фахівець, якого завербували через заборонену соцмережу. Там росіянка представилась військовою і запропонувала інтимні стосунки в обмін на розвідувальну інформацію.

Основними цілями ворога були укріпрайони та запасні командні пункти українських військових. Для збору геолокацій інформатор обходив місто та його околиці, готуючи координати для ударів із використанням керованих авіабомб. СБУ вчасно виявила та затримала зловмисника ще на початковому етапі його діяльності.

Правоохоронці також вжили додаткових заходів для захисту українських позицій. Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада в умовах воєнного стану. Його взято під варту без права застави. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Влаштувався на оборонний завод, щоб викрасти нові розробки ЗСУ: СБУ затримала агента РФ на Одещині. ФОТОрепортаж