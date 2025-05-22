РУС
РФ обстреляла из артиллерии Приморское в Запорожской области: ранен мужчина, который работал во дворе. ФОТО

Российские войска ударили по селу Приморское Васильевского района Запорожской области.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

В результате артиллерийского обстрела РФ ранен 59-летний мужчина, который занимался во дворе собственного дома.

"Он в тяжелом состоянии госпитализирован. Пострадавший получает всю необходимую медицинскую помощь", - добавил Федоров.

РФ обстреляла Приморское в Запорожской области. Что известно о последствиях

