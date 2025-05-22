УКР
РФ обстріляла з артилерії Приморське на Запоріжжі: поранено чоловіка, який порався на подвір’ї. ФОТО

Російські війська вдарили по селу Приморське Василівського району Запорізької області.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок артилерійського обстрілу РФ поранено 59-річного чоловіка, який порався на подвір'ї власного будинку.

"Його у важкому стані госпіталізовано. Постраждалий отримує всю необхідну медичну допомогу", - додав Федоров.

РФ обстріляла Приморське на Запоріжжі. Що відомо про наслідки

