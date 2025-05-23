Утром оккупанты нанесли удар БПЛА по Печенегам в Харьковской области: пострадал мужчина. ФОТО

23 мая около 4:00 ударные беспилотники врага попали по поселку Печенеги Чугуевского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

Повреждены здания и имущество гражданских предприятий. Возникли пожары.

66-летний охранник одного из предприятий, которое было под ударом, получил ранения и острый шок. Его госпитализировали в больницу.

Предварительно установлено, что для атаки вооруженные силы рф использовали БпЛА "Герань-2".





Обстрелы Харьковщины за сутки

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 6 населенных пунктов Харьковской области, сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

Враг применял по Харьковщине различные виды вооружения:

2 КАБ;

5 БпЛА "Шахед";

10 БпЛА "Герань-2";

1 FPV-дрон;

1 БпЛА (тип уточняется).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Чугуевском районе повреждено здание предприятия, 5 грузовых автомобилей;

в Купянском районе повреждены 17 частных домов, многоквартирный дом;

в Харьковском районе поврежден частный дом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия за сутки совершила 150 обстрелов приграничных районов Черниговской, Сумской и Харьковской областей, - ОК "Північ"