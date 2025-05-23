Утром оккупанты нанесли удар БПЛА по Печенегам в Харьковской области: пострадал мужчина. ФОТО
23 мая около 4:00 ударные беспилотники врага попали по поселку Печенеги Чугуевского района.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.
Повреждены здания и имущество гражданских предприятий. Возникли пожары.
66-летний охранник одного из предприятий, которое было под ударом, получил ранения и острый шок. Его госпитализировали в больницу.
Предварительно установлено, что для атаки вооруженные силы рф использовали БпЛА "Герань-2".
Обстрелы Харьковщины за сутки
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 6 населенных пунктов Харьковской области, сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.
Враг применял по Харьковщине различные виды вооружения:
- 2 КАБ;
- 5 БпЛА "Шахед";
- 10 БпЛА "Герань-2";
- 1 FPV-дрон;
- 1 БпЛА (тип уточняется).
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Чугуевском районе повреждено здание предприятия, 5 грузовых автомобилей;
- в Купянском районе повреждены 17 частных домов, многоквартирный дом;
- в Харьковском районе поврежден частный дом.
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Fox Fox #573921
показать весь комментарий23.05.2025 10:21 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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