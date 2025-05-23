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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Утром оккупанты нанесли удар БПЛА по Печенегам в Харьковской области: пострадал мужчина. ФОТО

23 мая около 4:00 ударные беспилотники врага попали по поселку Печенеги Чугуевского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

Повреждены здания и имущество гражданских предприятий. Возникли пожары.

66-летний охранник одного из предприятий, которое было под ударом, получил ранения и острый шок. Его госпитализировали в больницу.

Предварительно установлено, что для атаки вооруженные силы рф использовали БпЛА "Герань-2".

Печенеги
Печенеги

Обстрелы Харьковщины за сутки

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 6 населенных пунктов Харьковской области, сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

Враг применял по Харьковщине различные виды вооружения:

  • 2 КАБ;
  • 5 БпЛА "Шахед";
  • 10 БпЛА "Герань-2";
  • 1 FPV-дрон;
  • 1 БпЛА (тип уточняется).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Чугуевском районе повреждено здание предприятия, 5 грузовых автомобилей;
  • в Купянском районе повреждены 17 частных домов, многоквартирный дом;
  • в Харьковском районе поврежден частный дом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия за сутки совершила 150 обстрелов приграничных районов Черниговской, Сумской и Харьковской областей, - ОК "Північ"

Автор: 

Харьковская область (1013) Купянский район (232) Харьковский район (314) Печенеги (5)


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23.05.2025 10:21 Ответить
 
 